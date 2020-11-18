İlkim'den "Yaşamak İstiyorum"

İlkim, iyi eğitimli, hayat dolu, spor tutkunu bir genç kız. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Küçük yaşlardan beri müzik ile ilgili. Gitar, piyano çalıyor. Türkçe İngilizce şarkılar söylüyor, 2 dilde de besteler yapıyor.
İlkim kadın cinayetleri konusunda hepimiz gibi endişeli ve tepkili. Olaylardan olanlardan etkilenmesi, bizlerden farklı. Duygularını önce kâğıda döküyor sonra da müziğe. Kadın cinayetleri için protestolu sözler yazdı. Onu besteledi. Rap türünde bir şarkı ortaya çıktı.
İlkim, “Bir kadın olarak elimden gelen tek şey, duygularımı ifade etmek. Susmamak, unutturmamak gerekiyor. Kadın cinayetlerini kınadığımı şarkı ile haykırıyorum. Tüm katledilen kadınların yerine kendimi koyuyorum. Her cinayeti duyduğumda ürperiyorum. Şiddetin ne boyutlara geldiğini duyup bu duruma karşı bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Elimden gelen tek şey duygularımı ifade etmek. Ben de bunu müziğimle yaptım” diyor.
Geçtiğimiz temmuz ayında Muğla Akyaka’da sevgilisi tarafından katledilen talihsiz Pınar Gültekin, İlkim ile aynı arkadaş çevresinden. Öldürülen, cesedi yakılan sonra da bidon içinde toprağa gömülen üniversiteli genç kızın ölümü İlkim’i çok etkilemiş.
Genç sanatçı, “Bu düşünceler beynimde dönüp duruyordu. Bir anda ağzımdan kelimeler döküldü. Hemen telefonuma kaydettim. Sonra da sanatçı arkadaşım Merco’ya dinlettim. O da besteye katkıda bulundu, destek verdi. Jingle House’da Merco ile birlikte RAP türünde kaydı ve mixi yapıldı. Klip çekildi. Kadınların susmaması gerektiğini bu şarkıda haykırdık. Klip yayımlanmaya başladı. Şarkıyı uluslararası piyasalara yayacağım. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada ezilen şiddet gören veya katledilen kadınların, insanların sesi, marşı olacak. Nakaratı bilinçli olarak cinsiyetsiz bıraktık, şiddet gören hiçbir insanı unutmuyoruz” diye duygularını dile getiriyor.
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