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        Haberler Magazin İlker Sünneli, Tanyeli için mevlit okuttu - Magazin haberleri

        İlker Sünneli, Tanyeli için mevlit okuttu

        Pankreas kanseri nedeniyle bir hafta önce hayatını kaybeden oryantal Tanyeli için eşi İlker Sünneli, mevlit okuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 18:26 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:26
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        Tanyeli için mevlit okutuldu
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        2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart'ta 54 yaşında hayata veda etti. Vasiyeti üzerine Bodrum'da annesinin yanına defnedilen Tanyeli'nin vefatının üzerinden bir hafta geçti.

        Eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık Tanyeli'yi anıyor. Son olarak, eşi için mevlit okuttuğunu belirten Sünneli, paylaşımına; "Allah kabul etsin. Bir haftan oldu bile" notunu düştü.

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        Öte yandan, eşinin ani kaybıyla sarsılan Sünneli'nin, eski eşini de kanser nedeniyle kaybettiği ortaya çıkmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #İlker Sünneli
        #Tanyeli

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