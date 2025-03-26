İlker Sünneli, Tanyeli için mevlit okuttu

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 17 Mart'ta 54 yaşında hayata veda etti. Vasiyeti üzerine Bodrum'da annesinin yanına defnedilen Tanyeli'nin vefatının üzerinden bir hafta geçti.

REKLAM advertisement1 Eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla sık sık Tanyeli'yi anıyor. Son olarak, eşi için mevlit okuttuğunu belirten Sünneli, paylaşımına; "Allah kabul etsin. Bir haftan oldu bile" notunu düştü.

REKLAM Öte yandan, eşinin ani kaybıyla sarsılan Sünneli'nin, eski eşini de kanser nedeniyle kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Fotoğraflar: Instagram