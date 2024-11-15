İlker Ayrık: Dede oldum

İlker Ayrık, Beykoz'da 17 dönüm arazi üzerine kurduğu çiftliğinden kesitleri zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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"BU DEDELİK BAŞKA"

Bu kez çiftlikte yüzleri güldüren müjdeli bir haberi sevenleriyle de paylaşan oyuncu, kucağında kuzularla çektirdiği fotoğrafı "Dede oldum. Ama bu dedelik başka dedelik" notuyla yayımladı.

"EN GÜLER YÜZLÜ DUYGULARDAN BİRİNİ YAŞIYORUM"

Doğayla iç içe bir yaşam sürdüren İlker Ayrık, ardından; "Yeni üyeler hayata gözlerini açtılar, aramıza hoş geldiler. Çiftçiliğe başladığımdan beri yaşadığım en güler yüzlü duygulardan birini yaşıyorum. Çok acayip. Sürekli tebessüm ettiriyor. Annenin durumu da gayet iyi, sağlıklı. Eve götüreceğim galiba" ifadelerini kullandı.