İlker Aksum'un kızı Lila'nın ilk deniz tatili

Oyuncu İlker Aksum, 2023'te tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Oyuncu, şubat ayında da ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı.

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Zaman zaman sosyal medyadan kızıyla keyifli anlarını yayımlayan İlker Aksum, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"İLK DENİZİMİZ"

Eşi ve kızıyla tatile çıkan İlker Aksum, bebeğini ilk kez denize soktu. Oyuncu, paylaşımında; "Lila ilk denizimiz. Bize biraz soğuk geldi" ifadelerini kullandı.