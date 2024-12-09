İlker Aksum: Ben, eşim ve hayatımızın rengi
SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Tahsin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İlker Aksum, eşi Dilay Ekmekçioğlu ile romantik paylaşımlarda bulundu
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SHOW TV'nin Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in 'Tahsin'i İlker Aksum, şu sıralar baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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2023'te hayatını Dilay Ekmekçioğlu ile birleştiren İlker Aksum, eşiyle birlikte Lila adını verecekleri bir kız çocuğu bekliyor.
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Oyuncu, dizinin Kapadokya çekimlerinden eşiyle birlikte romantik bir paylaşımda bulundu.
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İlker Aksum, yayımladığı o karelere; "Ben, eşim ve hayatımızın rengi Lila'mız" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram