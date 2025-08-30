İlkeli ve kaliteli haberciliğin merkezi 'SHOW Ana Haber'

Her yeni gün, yeni haberler, yeni sorularla 'SHOW Ana Haber' geliyor.

Bilgiyi en doğru ve en hızlı şekilde sunan, tarafsız yayıncılık anlayışından vazgeçmeyen 'SHOW Ana Haber', Pınar Erbaş'ın sunumuyla yeni sezonda da hafta içi her gün SHOW TV ekranlarında.

Yeni sezonda da başarılı, ilkeli ve kaliteli haberciliğin merkezi Pınar Erbaş'ın sunumuyla 'SHOW Ana Haber', hafta içi her gün 18.45'te; hafta sonu ise Hande Bayraktar’ın sunumuyla 18.25'te gündemin en sıcak başlıklarını aktarmaya devam ediyor.