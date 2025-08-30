Habertürk
        Haberler Televizyon İlkeli ve kaliteli haberciliğin merkezi 'SHOW Ana Haber'

        İlkeli ve kaliteli haberciliğin merkezi 'SHOW Ana Haber'

        'SHOW Ana Haber', yurtta ve dünyada yaşanan en güncel ve çarpıcı gelişmeleri deneyimli kadrosuyla araştırıyor. Ekonomiden spora, politikadan sanata gündeme dair ne varsa tarafsız habercilik anlayışıyla izleyiciye aktarmaya devam ediyor. Doğru ve tarafsız haberciliği ilke edinen deneyimli ve uzman ekip, 'SHOW Ana Haber' farkıyla ekranlarda buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 16:52 Güncelleme: 30.08.2025 - 18:34
        İlkeli, kaliteli haberciliğin merkezi
        Her yeni gün, yeni haberler, yeni sorularla 'SHOW Ana Haber' geliyor.

        Bilgiyi en doğru ve en hızlı şekilde sunan, tarafsız yayıncılık anlayışından vazgeçmeyen 'SHOW Ana Haber', Pınar Erbaş'ın sunumuyla yeni sezonda da hafta içi her gün SHOW TV ekranlarında.

        Yeni sezonda da başarılı, ilkeli ve kaliteli haberciliğin merkezi Pınar Erbaş'ın sunumuyla 'SHOW Ana Haber', hafta içi her gün 18.45'te; hafta sonu ise Hande Bayraktar’ın sunumuyla 18.25'te gündemin en sıcak başlıklarını aktarmaya devam ediyor.

        #show ana haber

