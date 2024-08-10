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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlonda finalde! - Paris 2024 - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlonda finalde!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın modern pentatlon branşında milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:20
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        İlke Özyüksel Mihrioğlu finalde!
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        Fransa'nın başkenti Paris'teki Versay Sarayı'nda modern pentatlon yarı final B grubundaki müsabakalar yapıldı.

        Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplam 1392 puanla 7. sırayı alarak finale yükseldi.

        Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda 5. olan milli sporcunun final mücadelesi yarın TSİ 12.00'de başlayacak.

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