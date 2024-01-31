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        Haberler Magazin Zara'dan aşk açıklaması

        Zara aşk iddialarını yalanladı

        Zara, 31 Aralık 2023'te sahnesine davet ettiği söz yazarı İlker Görgülü ile düet yapmış, el ele 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendirdi. Bugün, Zara ile Görgülü'nün aşk yaşadıkları iddia edildi. Zara, söz konusu iddia hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:47
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        "İlk ve son defa gördüm"
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        Zara, söz yazarı İlker Görgülü ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar konusunda bir açıklama yaptı.

        Ünlü şarkıcı, 31 Aralık 2023'te sahnesine davet ettiği söz yazarı İlker Görgülü ile düet yapmış, el ele 'Hatıran Yeter' adlı şarkıyı seslendirdi. Görgülü, daha sonra sosyal medya hesabından; “Bir gün asil bir kadını tarif etmem için bir soru alsaydım eğer, kesinlikle onun adı Zara olurdu” şeklinde bir açıklama yaptı.

        ZARA'DAN AŞK İDDİALARINA CEVAP

        Zara ile İlker Görgülü hakkında bugün bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddia, aşk yaşadıkları yönündeydi. Zara, bu iddianın doğru olmadığını; "İlker bey'i ilk ve son defa sahnemizde gördüm. Kendisini sahneye davet ettim, bir şiir okudu ve ardından şarkıya geçtik. Hepsi bu kadar. Bilginize" sözleriyle yalanladı.

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        #Zara
        #İlker Görgülü

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