Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'İlk Ses Erzurum'a özel gösterim - Magazin haberleri

        'İlk Ses Erzurum'a özel gösterim

        Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemi anlatmak amacıyla çekilen Erzurum Kongresi 'İlk Ses Erzurum' adı filmin özel gösterimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 12:29 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İlk Ses Erzurum'a özel gösterim
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Erzurum'da düzenlenen Palandöken Kültür Yolu Festivali, yedinci gününde konser, tiyatro, söyleşi ve sanat etkinlikleriyle devam etti.

        Palandöken Kültür Festivali kapsamında izleyiciye sunulan 'İlk Ses Erzurum' filmi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel gösterimle Erzurumlularla buluşturuldu. Filmin gösterimi, Kongre Binası bahçesinde açık havada vatandaşların katılımıyla yapıldı.

        Yapımcılığını Ahmet Yenilmez'in üstlendiği, yönetmenliğini Mustafa Yılmaz ve Satuk Buğra Yenilmez'in yaptığı film, kentte Atatürk'ü ve Erzurum Kongresi'ni anlatan ilk kapsamlı sinema filmi özelliğini taşıyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda Erzurum Kongre Merkezi'nde çekimleri yapılan filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Serdar Yeğin canlandırdı.

        Film gösterimine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, filmin yönetmenleri Mustafa Yılmaz ve Satuk Buğra Yenilmez, oyuncular ve vatandaşlar katıldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İlk Ses Erzurum

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa