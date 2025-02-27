İlk sahur ve iftar ne zaman? 2025 Ramazan imsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri
Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar, Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor. İslamiyet için önemli bir ibadet ayı olan Ramazan'da ilk sahur ve iftar tarihi de araştırılıyor. 2025 Ramazan imsakiyesinin yayınlanmasıyla vakitler belli olurken, 30 Mart'ta bayramın başlamasıyla İslam dünyası bir Ramazan ayını daha tamamlamış olacak. Peki, ilk sahur ve iftar ne zaman? İşte, detaylar...
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Ramazan ayına geri sayım başlarken, 81 ilde ilk sahur ve ilk iftar vakti de araştırılıyor. 2025 Ramazan imsakiyesinin belirlenmesiyle tüm shaur ve iftar vakitleri de belli oldu. 1 Mart itibarıyla başlayacak Ramazan ayı 29 Mart'ta sona erecek. Peki, ilk sahur ve iftar ne zaman?
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?
1 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan Razaman ayı, 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek.
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2025 İLK SAHUR NE ZAMAN?
28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Sahur vakti illere göre değişiyor. Aşağıdaki linkten şehrinizin sahur vaktini öğrenebilirsiniz.
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2025 İLK İFTAR NE ZAMAN?
İlk iftar 1 Mart akşamı yapılacak. İftar saati illere göre değişkenlik gösteriyor. 2025 Ramazan imsakiyesi ile yaşadığınız yerin iftar saatini öğrenebilirsiniz.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
29 Mart 2025 Cumartesi Arife
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün