İlk sahur ne zaman? İlk sahura hangi gün saat kaçta kalkılacak?
11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar, "İlk sahura ne zaman kalkacağız, ilk sahur hangi gece?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet'in açıklamasıyla 2025 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahur tarihi ve saati belli oldu. İşte detaylar...
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Şubat'a girilmesiyle Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutacak olan müminler, ilk sahura ne zaman kalkılacağını araştırıyor. İşte ilk sahur günü ve saati; 2025 İstanbul, Ankara, İzmir Ramazan İmsakiyesi...
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İLK SAHUR NE ZAMAN?
2025 Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Ramazan’a niyet edenler ilk sahur için 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece sofralara oturacak.
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İLK SAHUR SAATLERİ
İstanbul için ilk sahur (imsak) vakti 06:07'dir.
İzmir için ilk sahur (imsak) vakti 06:16'dır.
Ankara için ilk sahur (imsak) vakti 05:52'dir.
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Trabzon için ilk sahur (imsak) vakti 05:24'tür.
Diyarbakır için ilk sahur (imsak) vakti 05:24'tür.
Hatay için ilk sahur (imsak) vakti 05:41'dir.