Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İlk kez toplum önüne çıktı: Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, sürgünün ardından ilk defa memleketini ziyaret etti

        Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, sürgünün ardından ilk defa memleketini ziyaret etti

        2006 yılında askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve aldığı mahkumiyet kararıyla cezaevine giren eski Tayland Başbakanı Şinavatra, ilk kez toplum önüne çıktı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tayland'da, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve aldığı mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine giren 74 yaşındaki eski Başbakan Taksin Şinavatra, Şubat ayında tahliye edilmesinden sonra ilk defa memleketi Chiang Mai'yi ziyaret etti.

        • 2

          Şinavatra ziyareti sırasında ailesinin mozolesine de giderek dua etti.

        • 3

          Bu ziyaretle Şinavatra, mahkumiyetinin ardından ilk kez toplum önüne çıkmış oldu.

        • 4

          ASKERİ DARBEYLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

          Eski Başbakan Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlık suçlamalarıyla 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk edip sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.

        • 5

          15 yıl sonra 22 Ağustos 2023'te ülkesine dönen Şinavatra, özel jetiyle başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis eşliğinde Yüksek Mahkemeye götürülmüştü.

        • 6

          "Yetkisini kötüye kullanmak ve hukuka aykırı emir vermek" suçlarından yargılandığı 3 dava kapsamında 8 yıl hapis cezası verilen Şinavatra, cezaevine gönderilmişti.

        • 7

          Hapishanedeki ilk gecesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şinavatra, Kraliyet affı için başvuru yapmıştı. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn da Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirmişti.

        • 8

          Adalet Bakanı Tawee Sodsong, 13 Şubat'ta, Şinavatra'nın 70 yaşının üzerinde olması, ciddi hastalıklarının bulunması ve 1 yıllık hapis cezasının 6 ayını çekmiş olması nedeniyle şartlı tahliye kriterlerini karşıladığını belirtmişti. Şinavtra Şubat ayında tahliye edilmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        TikTok: 300 bin kişi işini kaybeder
        İki çocuğun öldüğü ilaçlama dehşetinde ceza belli oldu!
        İki çocuğun öldüğü ilaçlama dehşetinde ceza belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        7 yabancı kadını fuhşa zorladılar! "Çikolata satıyoruz!"
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        'Ülke tarihindeki en yüksek Euro ihracı'
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Çanakkale'de göçmen faciası: Ölü sayısı 21'e yükseldi
        Çanakkale'de göçmen faciası: Ölü sayısı 21'e yükseldi
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        Türkiye'yi şoke eden kazada baba şüpheli sıfatıyla adliyede!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        Böyle olur Rihanna'nın çatı katı
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        New York metrosunda bir yolcu başından vuruldu
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        Kapora oyunuyla 9 milyonluk arsaya kondular!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Havadaki yolcu sayısında rekor artış
        Habertürk Anasayfa