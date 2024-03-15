Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra, sürgünün ardından ilk defa memleketini ziyaret etti
2006 yılında askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve aldığı mahkumiyet kararıyla cezaevine giren eski Tayland Başbakanı Şinavatra, ilk kez toplum önüne çıktı
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Tayland'da, 15 yıllık sürgünün ardından ülkesine dönen ve aldığı mahkumiyet kararı nedeniyle cezaevine giren 74 yaşındaki eski Başbakan Taksin Şinavatra, Şubat ayında tahliye edilmesinden sonra ilk defa memleketi Chiang Mai'yi ziyaret etti.
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Şinavatra ziyareti sırasında ailesinin mozolesine de giderek dua etti.
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Bu ziyaretle Şinavatra, mahkumiyetinin ardından ilk kez toplum önüne çıkmış oldu.
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ASKERİ DARBEYLE GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Eski Başbakan Şinavatra, yolsuzluk ve Kral'a saygısızlık suçlamalarıyla 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmış, hapis yatmamak için 2008'de ülkeyi terk edip sürgün hayatı yaşamaya başlamıştı.
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15 yıl sonra 22 Ağustos 2023'te ülkesine dönen Şinavatra, özel jetiyle başkent Bangkok'taki Don Mueang Havalimanı'na iniş yapmasının ardından polis eşliğinde Yüksek Mahkemeye götürülmüştü.
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"Yetkisini kötüye kullanmak ve hukuka aykırı emir vermek" suçlarından yargılandığı 3 dava kapsamında 8 yıl hapis cezası verilen Şinavatra, cezaevine gönderilmişti.
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Hapishanedeki ilk gecesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Şinavatra, Kraliyet affı için başvuru yapmıştı. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn da Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirmişti.
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Adalet Bakanı Tawee Sodsong, 13 Şubat'ta, Şinavatra'nın 70 yaşının üzerinde olması, ciddi hastalıklarının bulunması ve 1 yıllık hapis cezasının 6 ayını çekmiş olması nedeniyle şartlı tahliye kriterlerini karşıladığını belirtmişti. Şinavtra Şubat ayında tahliye edilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.