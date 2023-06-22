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İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu'da 1077 ile 1308 yılları arasında hüküm sürdü. 1077 yılında Konya çevresinde kurulan Türkiye Selçuklu Devleti, Türklerin Anadolu'ya girdikten sonra oluşturdukları ilk siyasi yapıdır. Anadolu'da yaklaşık 150 yıllık hakimiyetinden sonra 1243 Kösedağ Savaşı ile Moğollar'a yenik düşen devlet, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin de köklerini oluşturmuştur. Haberturk.com yazarı Murat Bardakçı, bugünkü yazısında Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarları ile ilgili yapılan önemli bir çalışmayı aktardı. Yaklaşık altı buçuk yıldır, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulduğu Konya'da yürütülen ve önemli bir kısmının geçtiğimiz günlerde sonuçlandığı çalışmayla ilgili bilgiler aktaran Bardakçı, Türkiye Selçuklu Devleti'nin on üç hükümdarının DNA analizleri yapılarak etlendirilmiş silikon heykellerine ilişkin görüntüleri de ilk kez Habertürk'te paylaştı. İşte, Murat Bardakçı'nın yazısı ve Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarının silikon heykelleri...

Giriş: 22.06.2023 - 11:28 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Haberturk.com yazarı Murat Bardakçı, bugünkü yazısında Anadolu ve Türk tarihi ile ilgili önemli bir çalışmaya yer verdi. Bardakçı, "Türkiye’ye “Türkiye” adını verdiren bu 13 Selçuklu hükümdarı defnedilmeyi, DNA analizleri ile birebir yapılan modelleri de sergilenmeyi bekliyor" başlıklı yazısında, yaklaşık altı buçuk yıldır Konya'da sürdürülen ve önemli bir kısmı geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışmayı köşesine taşıdı. Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarıyla ilgili yapılan bu çalışma, DNA analizi yapılarak hangi kemiğin hangi kümdara ait olduğunun belirlenmesi, birbirlerinden ayrılmaları, cenazelerin naaş bütünlüklerinin sağlanarak yeniden defnedilmeleri ve kafataslarının etlendirilerek silikon heykel olarak ortaya konması açısından büyük bir önem arz ediyor. Bardakçı, Anadolu'yu Türkleştirenlerin Türkiye Selçuklu hükümdarları olduğunun altını çizerken Konya'da yapılan bu çalışmanın çarpıcı ve etkileyici yönüne de vurgu yaptı. Tarihe ışık tutacak bu önemli çalışmanın ilk kareleri de Habertürk'te yayınlanıyor. İşte, Türkiye Selçuklu Devleti'nin on üç hükümdarının ilk kez göreceğiniz etlendirilmiş silikon heykelleri ve Murat Bardakçı'nın yazısından öne çıkan kısımlar

    Fotoğraf: İkinci Kılıçarslan’ı tahtında otururken gösteren, üzerinde etlendirilmiş yüzünün bulunduğu silikon heykeli.

  • Murat Bardakçı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

    Fotoğraf: Türkiye Selçukluları’nın ilk hükümdarı Birinci Süleymanşah (vefatı: 1086).

  • Fotoğraf: Konya’yı başkent yapan Birinci Kılıçarslan (vefatı:1107).

  • Fotoğraf: Şehinşah Melikşah (vefatı: 1117).

  • Fotoğraf: Birinci Rükneddin Mesud. Batılılar, Anadolu’ya “Turchia”, yani “Türkiye” adını onun iktidar senelerinde verdiler (vefatı: 1155).

     

  • Fotoğraf: Bizans’a karşı kazandığı Miryakefalon zaferiyle Haçlılar’a Anadolu’nun yolunu kapatan İkinci Kılıçarslan (vefatı: 1192).

     

  • Fotoğraf: İkinci Rükneddin Süleymanşah (vefatı: 1204).

  • Fotoğraf: Çocuk yaşta tahta çıkan ve ancak sekiz ay hüküm sürebilen Üçüncü Kılıçarslan (vefatı: 1205).

     

  • Fotoğraf: Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev (vefatı: 1211).

     

  • Fotoğraf: Birinci Alâeddin Keykubat (vefatı: 1237)

     

  • Fotoğraf: İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev (vefatı: 1246).

     

  • Fotoğraf: Moğollar’ın yay kirişi ile boğdukları Dördüncü Kılıçarslan (vefatı: 1265).

     

  • Fotoğraf: Moğollar tarafından öldürülen Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev (vefatı: 1284).

     

  • Fotoğraf: İkinci Gıyaseddin Mesud (vefatı: 1308).

     

  • Fotoğraf: Birinci Alâeddin Keykubad’ın oğullarından olan ama tahta geçemeyen Keyferidun (vefatı: 1220 veya 1222).

     

  • Türkiye Selçuklu Sultanları’nın soyağacı.

     

  • İkinci Rükneddin Süleymanşah’ın etlendirilmiş yüzünün de yeraldığı silikon heykeli.

     

  • Şehinşah Melikşah’ın kafatası modeli üzerinde etlendirme öncesindeki çalışma.

     

  • Selçuklu kılıçları.

     

  • Selçuklu hançerleri.

     

  • Selçuklu okları, sadakları ve zihgir.

     

  • Selçuklu çizmeleri ve kemerleri.

     

  • Türkiye Selçuklu Devleti’nin sınırları.

     

  • Türkiye Selçuklu Sultanları’nın kafatasları ve 1176’da kazandığı Miryakefalon zaferi ile Bizans’ın Anadolu’daki hâkimiyetini sonlandıran İkinci Kılıçarslan’ın iskeletinin bir kısmı. Tarih kitapları, İkinci Kılıçarslan’ın kambur olduğunu yazarlardı ve iskeletinin tesbiti bu bilgiyi doğruladı.

     

  • Alâeddin Tepesi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restore ettirdiği türbede kefenlenip tabutlara konan ve defnedilmeyi bekleyen Selçuklu Sultanları’na ait kemiklerin bir kısmı.

     

  • Bu hükümdar cenazeleri de defnedilmeyi bekliyor.

     

  • Altı buçuk sene süren “Türkiye Selçuklu Hanedanı” projesinde ve bu konudaki yayınlarda görev alanlar.

     

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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