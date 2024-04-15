İlk iş gününde trafikte yoğunluk!
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre yoğunluk saat 08.30 itibariyle yüzde 65 olarak ölçüldü
9 günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.
DHA'nın haberine göre D-100 Bostancı Kadıköy istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Saat 08.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
9 günlük bayram tatilin ardından İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Karayolu Bostancı Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
İBB Trafik Yoğunluğu haritasına göre saat 08.30 itibariyle trafik oranı yüzde 65 olarak ölçüldü.
Fotoğraflar: AA