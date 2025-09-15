Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İlk fotoğraflar paylaşıldı

        İlk fotoğraflar paylaşıldı

        Mevlana'nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi'nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlâna'nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyan 'Mevlana: Mest-i Aşk'tan ilk fotoğraflar paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 10:13 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk fotoğraflar paylaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        'Mevlana: Mest-i Aşk' adlı sinema filminden ilk fotoğraflar paylaşıldı.

        Yönetmenliğini Hassan Fathi’nin üstlendiği yapım, Mevlana’nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlâna’nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyor. Dram ve tarihi türündeki filmde, Fahir Atakoğlu’nun müzikleri ve Morteza Poursamadi’nin görüntü yönetmenliği eşliğinde seyirciyi duygu yüklü bir yolculuk bekliyor.

        REKLAM

        Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseını gibi birbirinden değerli isimlerin rol aldığı film, tarihi bir dönemi anlatmakla kalmayıp sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu da sinema diliyle yeniden yorumluyor.

        Tarihi bir dönemi anlatmanın ötesinde sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu sinema diliyle yeniden yorumlayan 'Mevlana: Mest-i Aşk', gösterime 17 Ekim'de girecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mevlana: Mest-i Aşk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davasında kritik gün
        CHP'nin kurultay davasında kritik gün
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Almanya'da AfD oyunu üç kattan fazla artırdı
        Almanya'da AfD oyunu üç kattan fazla artırdı
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        2 yılda iş yerine 9 araç çarptı!
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        Baba ile oğlu birlikte can verdi!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Teşekkürler 12 Dev Adam!
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Batman'da araca silahlı saldırı: 4 ölü
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        Fidan: Artık sorun İsrail'in bölgede yayılmacılık peşinde olması
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Takımı sahadan çekmeyi düşündüm"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        "Ülkede futbol oynanmıyor!"
        Habertürk Anasayfa