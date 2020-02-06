İlk film jürisi belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10 - 21 Nisan tarihleri arasında yapılacak 39'uncu İstanbul Film Festivali'nde, CMYLMZ Fikir Sanat tarafından desteklenen 'Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü belirleyecek jüri üyeleri açıklandı. Jüri; yönetmen Emine Emel Balcı, oyuncu Berk Hakman ve besteci Ahmet K. Bilgiç'ten oluşuyor

2013'de hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına İstanbul Film Festivali'nde bir ödül veriliyor. Festivalde yer alacak Türkiye yapımı kurmaca ilk filmler, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak. Ödülü kazanan film, CMYLMZ Fikir Sanat aracılığıyla verilen 30 bin ₺ para ödülünün de sahibi olacak.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü hangi filmin alacağını belirleyecek jüri üyeleri açıklandı;



EMİNE EMEL BALCI

1984'de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Bölümünü bitirdi. Kısa filmleri ve belgeselleri birçok ulusal ve uluslararası festivalde gösterildi ve ödüller aldı. İlk uzun metrajlı filmi Nefesim Kesilene Kadar (2015) prömiyerini Berlin Film Festivali'nin Forum bölümünde yaptı; CPH PIX, Viennale, AFI Fest, Jeonju, Göteborg gibi birçok uluslararası film festivalinde gösterildi, MedFilm Festivali'nde Sanatsal İfade, Sguardi Altrove Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nün sahibi oldu. Halen kısa ve deneysel filmler üretmeyi sürdüren Balcı, ikinci uzun metrajlı filmi 'Buradayım, İyiyim'in hazırlıklarına devam etmektedir. Deneysel filmi 'Lucid' yapım aşamasındadır. Ayrıca 2012'de Ich Liebe Dich adlı bir belgesel yönetmiştir.

BERK HAKMAN

1981'de Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi farklı illerde bitirdikten sonra 2000'lerde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 'Hatırla Sevgili', 'Suskunlar', 'Es - Es' gibi dizilerde ve 'Janjan' (2007),'Tepenin Ardı' (2012),'Taksim Hold'em' (2017) gibi ödüllü filmlerde rol aldı. Türkiye ve yurt dışında ödüller kazandı. Küçük yaşlardan itibaren çeşitli enstrümanları çalıp müzikle uğraşmaktadır. Son on yıldır da fotoğrafçılıkla uğraşmaktadır. Dört yıldır Oyun Atölyesi'nde tiyatro çalışmalarına devam etmektedir.

AHMET K. BİLGİÇ

2000'den bu yana Türkiye'nin köklü progresif müzik grubu Gevende'nin bir parçasıdır. Sundance Film Festivali'nde prömiyerini yapan Tolga Karaçelik'in yönettiği 'Sarmaşık' (2015) ve aynı festivalden Büyük Jüri Ödülü ile dönen 'Kelebekler' (2018) filmlerinin müziklerini besteledi ve müzik süpervizörlüğünü üstlendi. 2011'de yaptığı ilk uzun metraj film müziği 'Atlıkarınca' (İlksen Başarır) ile 30. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma En İyi Özgün Müzik Ödülü'nü kazandı. On yılı aşkın bir süre Jinglehouse bünyesinde birçok reklam ve ana akım film için müzik besteledi. 2018'de film müziklerini odağına alan LU Records'ı kurdu ve birçok soundtrack albümü yayımladı. Almanya'nın önemli avangart tiyatrolarından HAU'da sahnelenen 'Serenade' müzikalinde hem besteci hem oyuncu olarak yer aldı. 2019 Tallinn Film Festivali'nde jüri olarak yer aldı. 2019'da Substratum Live Mapping & Dance projesi için yaptığı müzik ve ses tasarımı ile İngiltere'de Tiyatro ve Teknoloji - En İyi Ses İnovasyonu ödülünü aldı.

