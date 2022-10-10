'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim'de yerler belli oldu

TOKİ 'İlk Evim Arsa' ve 'İlk İş Yerim'e sahip olmak isteyenler için başvurular bugün başladı. Proje kapsamında 1 milyon arsa, 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.
Projelerin hangi il ve ilçelerde yapılacağı da belli oldu.
İLK EVİM ARSA YERLERİ
ADANA
Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık
ADIYAMAN
Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut
AFYONKARAHİSAR
Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut
AĞRI
Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,
AKSARAY
Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı
AMASYA
Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova
ANKARA
Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar
ANTALYA
Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik
ARDAHAN
Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof
ARTVİN
Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli
AYDIN
Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar
BALIKESİR
Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk
BARTIN
Ulus
BATMAN
Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason
BAYBURT
Merkez, Aydıntepe, Demirözü
BİLECİK
Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar
BİNGÖL
Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu
BİTLİS
Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,
BOLU
Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren
BURDUR
Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova
BURSA
Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi
ÇANAKKALE
Merkez, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice
ÇANKIRI
Merkez,Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı
ÇORUM
Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ
DENİZLİ
Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas
DİYARBAKIR
Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani
DÜZCE
Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca
EDİRNE
Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü
ELAZIĞ
Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice
ERZİNCAN
Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü
ERZURUM
Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere
ESKİŞEHİR
Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihallıççık, Sarıcakaya, Seyitgazı, Sivrihisar
GAZİANTEP
Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli
GİRESUN
Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere
GÜMÜŞHANE
Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul
HAKKARİ
Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova
HATAY
Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı
IĞDIR
Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca
ISPARTA
Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç
İSTANBUL
Merkez
İZMİR
Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı
KAHRAMANMARAŞ
Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu
KARABÜK
Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice
KARAMAN
Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler
KARS
Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz
KASTAMONU
Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya
KAYSERİ
Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar
KIRIKKALE
Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan
KIRKLARELİ
Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize
KIRŞEŞİR
Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur
KİLİS
Merkez, Musabeyli, Polateli
KOCAELİ
Kandıra, Körfez
KONYA
Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak
KÜTAHYA
Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı
MALATYA
Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan
MANİSA
Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu
MARDİN
Merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli
MERSİN
Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus
MUĞLA
Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan
MUŞ
Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto
NEVŞEHİR
Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp
NİĞDE
Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,
ORDU
Fatsa, Ünye
OSMANİYE
Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale
RİZE
Merkez
SAKARYA
Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı
SAMSUN
Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent
SİİRT
Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo
SİNOP
Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli
SİVAS
Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara
ŞANLIURFA
Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Viranşehir
ŞIRNAK
Merkez, Cizre, Güçlükonak, İdil
TEKİRDAĞ
Merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray
TOKAT
Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt
TRABZON
Merkez
TUNCELİ
Merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür
UŞAK
Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey
VAN
Merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp
YALOVA
Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal
YOZGAT
Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy
ZONGULDAK
Çaycuma, Devrek, Ereğli
ARSA YERLERİ
İLK İŞ YERİM YERLERİ
SANAYİ SİTESİ YERLERİ
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