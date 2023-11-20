TAYT VE KÜLOTLU ÇORAP

Tayt, yüzyıllar boyunca hem vücudu sıcak tuttuğu için hem de koruma sağladığı için kadınlar ve erkekler tarafından çeşitli isimler altında kullanılıyordu. Kovboylar, at bindikleri zaman pantolonların çabuk aşınıp yırtılmasını önlemek ve yılan ya da örümcek sokmasından korunmak için tayt kullanırdı.

19. yüzyılın sonlarında ise çeşitli milletlerin askerleri, bacaklarını korumak, kir ve çamurların ayakkabılarına girmesini önlemek için tercih ediyordu.