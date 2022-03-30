68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne katılan Aerobik cimnastik dünya şampiyonu olan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok heyecanlı ve güzel bir organizasyonda yer aldığını ifade eden Redbull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, "Daha öncesinde de yer aldığım için atmosferi biliyorum. Ama her geldiğimde o heyecanı tekrar tekrar hissediyorum. Hem heyecanlıyım hem de büyük bir mutluluk var. 2 ayrı adaylığım var ödül töreninde. Diğer takım arkadaşlarımla bir araya gelerek yarışmaların verdiği bu stresli ortamı atıp eğlenceli bir gece geçirmeye geldik" şeklinde konuştu.

Çekya’da 8-10 nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Aerobik Open Cup’ta yer alacağını söyleyen Onbaşı, "Düzenlenecek olan turnuva hem yeri serilere hem de kendimizi denememiz için büyük fırsat olacak bize. Önümüzdeki sene hem dünya şampiyonası hem de dünya oyunları var. Türkiye adına ilk defa dünya oyunlarına katılan sporcular olarak Amerika’ya gidiyoruz. Bunun da heyecanı var" diye konuştu.