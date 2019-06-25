Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasında son aşamaya gelindi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Süper Lig kulüpleri arasında alt yapısı oluşturulan protokolün imzalanması için beklenen, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play talimatında gereken değişikler tamamlandı.

Bloomberg HT'den Sefer Yüksel'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF),bankalar ve kulüplerden altı üst düzey kaynak, borç yapılandırma işlemlerinin gerçekleşmesi için beklenen yeni TFF Lisans talimatının perşembe günü yapılacak olan TFF Yönetim Kurulu'nda görüşülerek yürürlüğe gireceğini söyledi.

Böylelikle, kulüplerin borçlarını yapılandıracak olan konsorsiyumda yer alacak olan bankalar, yapılandırma görüşmelerine başlayacak. Bilindiği gibi TFF'nin lisans talimat değişikliği, kulüplerin harcamalarına sınırlamalar getirecek. Her kulüp, borçlarının büyüklüğüne göre, gelirlerinin belli bir kısmını harcayabilecek.

Öte yandan kulüplerin yapılandırmaya toplu olarak katılmayacağı, her kulübün borç yapılandırmasının ayrı yapılacağı öğrenildi. Süper Lig'de borcu olmayan bazı kulüplerin de söz konusu görüşmelerde yer almadığı bildirildi.

8 MİLYAR TL'LİK BORÇ YAPILANDIRMAYA KONU OLACAK

Kulüplerin yapılandırmaya konu olan borçlarının yaklaşık 8 milyar TL olduğu belirtiliyor. Söz konusu borcun kulüplerin finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan bazı diğer borçları da kapsadığı ifade edildi. Yapılandırmanın şartlarının detaylarının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade eden bankacılar, yapılandırmanın vadesinin ise her kulübün borç yapısına göre değişeceğini, belli sabit bir vade yapısı olmayacağını belirttiler. Bankacılar, yapılandırmada faizin ise her kulübe ve bilanço yapısına göre değişeceğini ancak piyasa koşullarında olacağını ifade ediyor.

İLK YAPILANDIRMA TRABZONSPOR'A

Bankacılar, süreçte ilk olarak Trabzonspor'un borç yapılandırmasının gündemde olduğunu ifade ediyor. Bankacılar her ne kadar Fenerbahçe de UEFA ile ilgili sorun yaşasa da belli bir parasal ceza ile men cezası almayacağını, bu nedenle Trabzonspor'un durumunun daha öncelikli olduğunu belirttiler. Bilindiği gibi, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle bordo-mavili kulübün üst kurula sevk etmiş ve Trabzonspor Avrupa'dan men riski ile karşı karşıya gelmişti.

AĞAOĞLU: BİZ YÖNETİM OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, haziran ayı sonu temmuz ayı başı gibi UEFA'nın kararını vermesini beklediklerini söyledi. Ağaoğlu, söz konusu durumun, kendilerinden önceki yönetim döneminde UEFA'ya verilen taahhütlerin gerçekleşmemesi nedeniyle yaşandığının altını çizerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bizler UEFA'ya verilen taahhütleri yerine getiriyoruz. Harcamaları kontrol altına alıp, azalttık. Yüksek maliyetli transferler yapmıyoruz. Yöneticileri, kendi döneminde yaptığı harcamalar sorumlu tutacağız. Bütün bu yaptıklarımızı da UEFA'ya anlattık. Geçmiş dönem yönetimler, bunları yapmış ama bizim de yaptıklarımız ortada. UEFA yetkililerinin de bu çabayı gördüğünü düşünüyorum. TBB ile olan yapılandırmanın da gerçekleşmesi halinde inşallah bu süreç olumlu tamamlanır" diye konuştu. Ağaoğlu, TFF'nin lisans yönetmeliğinin yayınlamasının ardından bankalarla olan sürecin tamamlanmasını bekledikleri bilgisini verdi.

Trabzonspor'un Şubat 2019'da açıkladığı son bilançosuna göre, toplam 1 milyar 46 milyon TL borcu bulunuyor. Söz konusu borcun 685 milyon TL'si ise banka ve finans kurumlarına olan tutar.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE YAPILANDIRMA KOŞULLARINI GÖRÜNCE KARAR VERECEK

Bir Fenerbahçe yöneticisi, yapılandırma koşullarının henüz kendilerine ve yönetime gelmediğini söyledi. Söz konusu yönetici, koşullar belli olduktan sonra yönetim olarak karar vereceklerini söyledi. Öte yandan Galatasaray'ın söz konusu yapılanmada yer almak istemediğine yönelik iddiaları sorduğumuz bir kulüp yöneticisi de, borç yapılandırma koşullarının çerçevesinin belirlenmesinin ardından kulüp olarak karar alacaklarını söyledi.