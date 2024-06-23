İlk bebeğine hamile olan Hailey Bieber gün sayıyor
Justin Bieber ile dört yıl önce evlenen Hailey Bieber, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Ünlü model iyice belirginleşen karnıyla görüntülendi
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İlk bebeklerinin doğumunu bekleyen Hailey ve Justin Bieber çifti, dün New York'ta öğle yemeği yedikleri restorandan çıkarken görüntülendi.
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30 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile 27 yaşındaki ABD'li model Hailey Bieber, restoran çıkışında basın mensuplarının ve çevrede kendilerini tanıyanların ilgi odağı oldu.
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Baştan aşağı siyah bir kıyafet giyen Hailey Bieber, belirginleşen karnıyla fotoğraflandı.
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Çift, mayıs ayında bebek haberini duyururken, Hailey Bieber'ın altı aylık hamile olduğu öğrenilmişti.
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2018'de evlenen çift, bebeklerinin cinsiyetini henüz açıklamadı.
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Hamileliğiyle ilgili sık sık paylaşım yapan ünlü model, geçtiğimiz ay üzerinde turşu ve acı sos olan yumurta salatası atıştırmalığını paylaştıktan sonra, "Şu anda en büyük arzum. Yargılamak yok!" diye yazmıştı.
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