İlk ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda kapanacak ve ilk ara tatil için milyonlarca öğrenci paydos diyecek. İlk ara tatil tarihine dair Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklaması yaptı. İşte detaylar......

İLK ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN 2020?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum" açıklamasında bulundu.

2021 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

2021 ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ara tatil tarihi 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.