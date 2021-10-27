İlk ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. İşte MEB 2021 - 2022 takvimi...

2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

https://twitter.com/tcmeb/status/1433348554190467073

ÖĞRENCİLERE YARIYIL TATİL TAVSİYELERİ

Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz 2 hafta sürecek sömestr tatili ile ilgili öğrenci ve velilere önemli tavsiyeler bulundu;

Tatil denince hiç kimsenin aklına ne bütün gün tembel tembel yatmak ne de bütün gün oyun oynamak geldiğini sanmıyorum. Hiçbir öğrenci için içi çeşitli aktivitelerle dolu olmayan bir tatil, tatil değildir.

Tüm tatillerin vazgeçilmezleri; kitap okuma, sinemaya-tiyatroya gitmek, müze gezmek, doğa gezisi yapmak, aile üyelerinin birlikte katıldığı bir etkinlik yapmak olarak sıralanabilir. Bu etkinliklere ek olarak öğrencilerin kendi becerilerinin farkına varmasını sağlayacak etkinlikler aynı zamanda düşünme becerilerini de güçlendirecektir. Örneğin; veliler çocuklarını çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına götürebilirler. Çeşitli internet sitelerinden beceri etkinlikleri araştırılıp öğrencinin yapması sağlanabilir.

Tatilden etkin şekilde yararlanabilmek için, ailenin de katılımıyla her gün yapılacak tüm etkinliklerin yer aldığı haftalık etkinlik programı yapmak ve programı aksatmadan uygulamak gerekmektedir. Bu çalışma öğrencinin amaç belirleme ve amacına odaklanma becerisini geliştirecektir.

Haftalık programda günün hangi saatlerinin oyuna ve arkadaşlarla buluşmaya ayrılacağını belirlemek de unutulmamalıdır. Havaların izin verdiği ölçüde açık havada oyun oynamak ve arkadaşlarla buluşmak ruhsal ve bedensel sağlıklarını da olumlu yönde etkileyecektir.

Haftalık programda birinci dönem işlenen konuların tekrar edilmesi için ilkokul öğrencilerinin bir saat, ortaokul öğrencilerinin 2 saat ayırmaları doğru olacaktır. Lise öğrencileri hangi konularda eksikleri varsa çalışma sürelerini ona göre planlamaları gerekmektedir. Ayrıca tüm öğrencilerin günde 30 dakika – 2 saat arası kitap okumaları gerekmektedir.

Gelecekte başarılı olabilmeleri için günümüz çocuklarının akademik ve sosyal-duygusal becerilerini geliştirmemiz hayati önem taşımaktadır. Bu amaçla tatilde çocuklarımızın büyük çoğunluğunda karşılaştığımız sosyal duygusal beceri eksiklerini geliştirmeye önem vermek gerekiyor. Çocuklara sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme becerilerini geliştirmek için bir iş ya da etkinliği sonuna kadar sabrederek yapabilmelerini gerektiren görevler verilebilir. Örneğin öğrenciye odasının temizliği ve düzeni ile ilgili sorumluluk verilebileceği gibi sene başından ara tatile kadar işlenmiş konulardan eksiği olan öğrencilerin tekrar programı hazırlayıp uygulamaları istenebilir. Bu arada 8.,11.ve 12.sınıfların hiç aksatmadan sınav hazırlığını sürdürmeleri gerekmektedir.