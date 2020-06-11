İlk antikor testleri Habertürk'te

153 bin hanede yapılacak antikor testleri başladı. Pazartesi günü tüm Türkiye'de başlayacak olan testler TÜİK tarafından belirlenen hanelerde yapılacak. Evlere habersiz gidilerek uygulanan testlerle ilgili uygulamayı Habertürk'ten Fatmanur Boylu, yerinde gözlemledi. İşte test nasıl uygulanıyor, hangi sonuçları gösteriyor, sonuçları ne zaman çıkıyor sorularının yanıtları...
KİŞİYE İKİ İŞLEM UYGULANACAK
Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, evlere habersiz giderek. Covid-19 saha çalışmaları kapsamında kişilerden kan örneği ve burun ile boğazdan sürüntü alınması şeklinde iki uygulama gerçekleşiyor. Sağlık çalışanları evin içerisine girmeyerek, uygulamayı evin dışında gerçekleştiriyor. Bu uygulamayla kişinin negatif veya pozitif olması değerlendirilecek. Test sonucu pozitif olan kişi ile yeniden temasa geçilerek, bilgi veriliyor. İşlemler Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS) ile beraber yapılıyor.
HER AİLEDEN BİR KİŞİYE UYGULANACAK
Her gidilen haneden bir bireye uygulanacak çalışmada, gidilen adreste belirlenen kişinin olmaması ya da kişi tarafından red edilme durumunda, her hane için belirlenen alternatif iki adres ziyaret edilecek.
Çalışmaya dahil olan kişiye sigara kullanımı, semptomlar gibi soruların olduğu bir test de uygulanacak ve Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)’ne kaydedilecek.
TETKİKLER ÜCRETSİZ YAPILIYOR
Saha ekipleri, gittikleri bölgenin aile hekimleri ve mahalle muhtarlarıyla koordineli bir şekilde çalışıyor. Çalışma kapsamında yapılan tetkikler ise tamamen ücretsiz.
Kişiler çalışma kapsamında kendilerine uygulanan tetkiklerin sonuçlarını laboratuvarların yoğunluğuna göre maksimum 1,5 günde e-nabız sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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