İlk adet dönemi genç kızlar için ergenliğe geçişin başlangıcı şeklinde de kabul edilmektedir. Ergenlik dönemi ve geçiş aşamaları pek çok nedenden dolayı herkeste farklı seyreden bir dönemdir. Bu içeriğimizde sizler için ilk adet (regl) belirtileri nelerdir? İlk adet kanaması kaç gün sürer, ne olur? İle ilgili ayrıntılı bilgileri derledik. İşte ilk adet (regl) belirtilerine ilişkin merak edilenler…

İlk Adet Belirtileri

İlk adet belirtileri kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber en belirgin belirtileri sizler için sıraladık;

İlk olarak ergenliğe geçişte genç kızlarda göğüsler belirginleşmektedir. Göğüslerin şişmeye başladığı fark edilmekle beraber tamamıyla gelişimi yaklaşık 2-3 yılda tamamlanmaktadır. Eğer göğüslerde şişme ve gelişme başladıysa yaklaşık 2-3 yıl içerisinde reglin de başlaması muhtemeldir.

Bir diğer adet belirtisi cinsel organda tüylenmenin başlamasıdır. Göğüsler biçimlenmeye başladığı anda cinsel organ çevresinde de tüylenmeler başlamaktadır. Bu tüylenmeler de reglin yaklaştığının habercisidir.

En önemli adet belirtisi ise vajinal akıntılardır. Bu akıntıları sarıya dönük veya beyaz olması mümkündür. Bu akıntılar kişinin çok yakın bir zamanda regl olmaya başlayacağının en belirgin göstergesidir.

Reglin yaklaşmasına yakın göğüslerde acıma ve halsizlik de hissedilebilir. Tabi ki bu belirtilerin kişiden kişiye değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

İlk Regl Kaç Gün Sürer?

İlk defa regl olan genç kızlar bu reglin kaç gün sürdüğünü merak etmektedir. Bazı kişiler ilk regl olduklarında gelen kanın daha açık renkte olduğunu belirtirler hatta bazı kişilerde bu renk kahveye dönük bile olabilmektedir. Genç kızların çoğu ilk regl olduğunda yalnızca kanlı lekelenme şeklinde geçirirler. Yani net bir kanama olmayabilir. Regl döneminin periyodik olması ve kanama miktarı yaklaşık 2-3 sene içinde belli bir döngüye ve miktara ulaşmaktadır. İlk regl kaç gün sürer diye merak edenlere yine kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber 1 günden 5 güne kadar devam ettiğini söyleyebiliriz.

İlk Regl Nasıl Olur?

Pek çok kişi ilk regllerinin yoğun olmadığını söylemektedir. Dolayısıyla bazı kişilerde yalnızca lekelenmelerle ilk regl dönemi sona erebilmektedir. İlk regl kanının rengi de kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bazı kişilerde kahverengi leke şeklinde olan ilk regl bazılarında direkt kan şeklinde de gelebilir. Genel olarak bir kadın her regl döneminde 40 ml kanı vücudundan atmaktadır. Fakat ilk regl nasıl olur diye soranlara kanamanın bu miktarlara ulaşılamayabileceğini söyleyebiliriz. Kanamanın yoğunluğu, rengi, miktarı ve süresi hepsi kişiden kişiye değişen olgulardır. Bu konuda kişinin annesi de önemli bir bilgi merci olmakla beraber bazı durumlarda bir jinekoloğa da başvurmak doğrudur.

İlk Adet Kanaması Ne Renk Olur?

İlk âdet kanaması ne renk olur diye pek çok kişi merak etmektedir. Bu durum kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber genellikle pek çok kişide kahverengi tonlarında başlar devamında normal kan rengine döner. Ancak bazı kişilerde ilk regl olduğu için kahverengi olarak da devam edip adet sonlanabilir.

İlk Adet Kaç Yaşında Olur?

İlk adet kaç yaşında olur sorusunu soran pek çok genç kız vardır. Bu durum kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber 10 ile 14 yaşında ilk adet beklenmektedir.