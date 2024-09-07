İlk 10 vergi rekortmeni arasına girdi

REKLAM advertisement1

Mercedes-Benz Türk, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı 2023 Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Listesi'nde reel sektör sıralamasında ilk sırada yer alarak, 2023 Vergi Rekortmenleri İlk 10'unda yer alan tek sanayi kuruluşu oldu.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konu hakkında yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1,4 milyar Euro yatırım hacmimiz ile Türkiye'nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarından biriyiz. Aksaray Kamyon Fabrikamız, Hoşdere Otobüs Fabrikamız ve iki AR-GE merkezimiz ile 7 bini aşkın personele istihdam sağlıyoruz. 2023 yılında fabrikalarımızda üretim ve ihracat rekoru kırdık" dedi.

57 yıldır Türkiye'nin faaliyet gösterdiklerini kaydeden Sülün, "Bu gururu sürdürmek için üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Şirket, İstanbul Sanayi Odası'nın (ISO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde Türkiye'nin en büyük 8. sanayi kuruluşu olmuş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Mal İhracatı kategorisinde de Türkiye'nin ilk 10 firması arasında yer almıştı.