İlişkilerin en tehlikeli yanı: Birinin size "Gaslighting" uyguladığını nasıl anlarsınız?
Gaslighting, adını bir tiyatro oyunundan alsa da etkileri gerçek hayatta ciddi sonuçlar doğuruyor. Bu manipülasyon biçimi, kişinin kendi düşüncelerini ve duygularını sorgulamasına yol açarak özgüven kaybına neden oluyor. Peki, gaslighting'e maruz kaldığınızı nasıl anlayabilirsiniz?
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Gaslighting, hem duygusal hem de zihinsel olarak yıkıcı bir manipülasyon biçimidir. Mağdurlar, gaslighting nedeniyle kendilerini sorgulamaya başlar ve bazen kendi akıl sağlıklarından şüphe eder. Peki, bu manipülasyonu fark etmek ve etkilerinden korunmak mümkün mü? İşte gaslighting’i anlamanıza ve başa çıkmanıza yardımcı olacak ipuçları!
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GASLIGHTING NEDİR?
Gaslighting, bir kişinin sürekli olarak başka bir kişinin düşüncelerini, duygularını ve gerçeklik algısını sorgulamasına neden olan bir manipülasyon yöntemidir. Gaslighting yapan kişi, genellikle mağdurun kendine olan güvenini azaltmayı ve üzerinde kontrol kurmayı hedefler.
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Gaslighting’in adı, 1938 tarihli Gas Light adlı tiyatro oyunundan gelir. Bu oyunda, bir koca eşinin gerçeklik algısını manipüle ederek onu "delirdiğine" inandırmaya çalışır.
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GASLIGHTING DAVRANIŞLARI NASIL GÖRÜLÜR?
Gaslighting davranışları çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. İşte bu manipülasyon türünün bazı örnekleri:
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1. YALAN SÖYLEME VE GERÇEKLERİ ÇARPITMA
Gaslighting yapan kişiler, açık bir şekilde yalan söyler veya olayları çarpıtarak mağdurun zihnini karıştırır.
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2. DUYGULARI ÖNEMSİZLEŞTİRME
Mağdurun hislerini küçümsemek veya geçersiz kılmak, gaslighting’in temel unsurlarından biridir.
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3. SUÇLAMA VE SORUMLULUKTAN KAÇMA
Gaslighting yapan kişiler, genellikle kendi hatalarını başkalarına yükleyerek mağduru suçlu hissettirir.
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4. İZOLE ETME
Gaslighting, mağduru sosyal çevresinden uzaklaştırarak onu daha bağımlı hale getirmeyi amaçlar.
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GASLIGHTING’İN ETKİLERİ
Gaslighting, uzun vadede mağdurlar üzerinde ciddi psikolojik etkiler yaratır. Özgüven eksikliği, zihinsel karışıklık ve depresyon gibi sorunlar yaygın olarak görülür.
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GASLIGHTING İLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?
Gaslighting ile başa çıkmanın en önemli yolu, durumu erken fark etmektir. Terapiden destek almak, güçlü sınırlar koymak ve gerekirse toksik ilişkiyi sonlandırmak, mağdurun kendini korumasına yardımcı olabilir.