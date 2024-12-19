İlişkilerin en tehlikeli yanı: Birinin size "Gaslighting" uyguladığını nasıl anlarsınız?

Gaslighting, hem duygusal hem de zihinsel olarak yıkıcı bir manipülasyon biçimidir. Mağdurlar, gaslighting nedeniyle kendilerini sorgulamaya başlar ve bazen kendi akıl sağlıklarından şüphe eder. Peki, bu manipülasyonu fark etmek ve etkilerinden korunmak mümkün mü? İşte gaslighting’i anlamanıza ve başa çıkmanıza yardımcı olacak ipuçları!