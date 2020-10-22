'İlişki tuzağı' ile gasp ve senet

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kadın arkadaşlarının kafelerde tanışıp kaldığı rezidansa davet ettiği erkekleri, kameraya kaydedip, korkuttuktan sonra paralarını gasp ettikleri ya da boş senetler imzalatıp, borçlandırdıkları iddia edilen 1'i kadın 3 şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, inşaat işçisi H.G. (49),bir kafede tanıştığı S.A. (28) adlı kadının daveti üzerine Akevler Mahallesi'ndeki rezidansa gitti. H.G., S.A.'nın kaldığı rezidans bahçesinde buluştuktan sonra birlikte içeri girdi. Bir süre sohbet eden ikili daha sonra ilişkiye girmek istedi. H.G. ile S.A. soyunmaya başladıkları sırada rezidanstaki odaya biri kurusıkı tabancalı, diğeri bıçaklı iki erkek girdi. S.A.'nın yakınları olduklarını öne süren 2 kişi, 'namuslarının lekelendiğini' savunarak yarı çıplak H.G.'yi darp edip tamamen soyduktan sonra plastik kelepçe ile ellerini arkadan bağladılar.
ÖLÜM VE GÖRÜNTÜ TEHDİDİYLE BOŞ SENET
S.A. ile ilişkiye girmeye kalkarak namuslarının kirletildiğini öne süren iki şüpheli, H.G.'yi öldürmekle tehdit ederken cebindeki bin liraya yakın parayı gasp etti ve yatağı gören tarafa yerleştirilen gizli kameradaki görüntüleri izleterek bunları sosyal medya yayıp yakınlarına gösterebilecekleri tehdidi ile iki boş senet imzalattı. Tartaklanarak dövülen H.G. daha sonra serbest bırakıldı. H.G., serbest bırakılınca Esenyurt Polis Merkezi'ne giderek yaşadıklarını anlattı.
BASKINDA BOŞ SENETLER BULUNDU
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iddialar üzerine H.G.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda S.A.'yı kaldığı rezidansta yakaladı. Buradaki aramada plastik kelepçe, bıçak, kuru sıkı tabanca ve 5 boş senet ile yaklaşık 700 lira bulununca S.A. gözaltına alındı. Rezidans güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, H.G. ile S.A.'nın rezidans bahçesinde buluşup içeri girdiğini tespit etti. S.A.'nın yakını oldukları öne süren 2 şüpheli gözaltına alınırken, daha önce de benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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