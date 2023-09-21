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        Haberler Gündem Eğitim Ilıman Okyanusal İklim Nedir, Nerelerde Görülür? Ilıman Okyanusal İklim Tipi Özellikleri

        Ilıman okyanusal iklim nedir, nerelerde görülür? Ilıman okyanusal iklim tipi özellikleri

        Belirli bir coğrafyada uzun süre boyunca gözlemlenen meteorolojik fenomenlerin ortalamasının alınmasına ve ortaya çıkan veriye iklim adı verilmektedir. Bir bölgenin sıcaklık değerleri, basıncı, rüzgarların özellikleri ve türü, yağış türü ve miktarı gibi farklı değişkenlerin ortalaması ile belirlenen iklimler sıcak kuşak iklimleri, soğuk kuşak iklimleri ve ılıman kuşak iklimleri olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Bir yerin ekvatora olan mesafesi, yükseltisi ve denizlere olan uzaklığına bağlı olarak ortaya çıkan iklim türlerinden bir tanesi olan ılıman okyanusal iklim nedir ve nerelerde görülür? Ilıman okyanusal iklim özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 23:06 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:06
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        Ilıman okyanusal iklim tipi özellikleri
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        Her mevsim yağışlı olması ile dikkat çeken ılıman okyanusal iklimde yazlar serin, kışlar ise ılık geçmektedir. Doğal bitki örtüsü de orman olan ılıman okyanusal iklim yağış rejimi ve toprak tipi nedir? Ilıman okyanusal iklim tipi nedir? İşte, tüm detaylar…

        Ilıman Okyanusal İklim Nedir?

        Çoğunlukla orta kuşak adı verilen bölgenin batı kıyılarından gözlemlenen ve her mevsim yağışlı olmasının yanında yazları serin kışları ise ılık bir sıcaklığa sahip olan ılıman okyanusal iklimim doğal bitki örtüsü ise ormanlardan meydana gelmektedir. Her mevsimin yağışlı olması sebebiyle günlük ve yıllık sıcaklık farklarının oldukça az olduğu bu iklimde, yağışların türü ise orografik yağış şeklinde gerçekleşmektedir. Yıllık yağış miktarlarının 500 ile 1500 mm seviyelerinde olduğu ılıman okyanusal iklimde yıllık ortalama sıcaklık ise 10 ile 15 santigrat derece seviyesinde seyretmektedir.

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        Ilıman Okyanusal İklim Özellikleri

        Ilıman okyanusal ikilim, 40 ile 60 derece enlemleri arasındaki bölgelerin batı kıyılarında görülen bir iklimdir.

        Ilıman kuşak iklimleri arasında yer alan ılıman okyanusa iklimde kışlar ılık yazlar ise serin geçmektedir.

        Yıllık yağış miktarlarının 500 – 1500 mm seviyesinde olduğu bu iklimde yağışlar, orografik yağış adı verilen, bir yamaç boyunca yükselen hava kütleleri aracılığıyla gerçekleşmektedir.

        Her mevsimin yağışlı olduğu bu mevsimde hem yağış hem de akarsu rejimleri düzenli olması ile dikkat çekmektedir.

        Ilıman okyanusal iklimde en fazla yağış sonbahar, en az yağış ise ilkbahar aylarında yeryüzüne düşmektedir.

        Ilıman iklimlerin özellikleri
        Ilıman iklimlerin özellikleri

        Bu ikilimin hâkim olduğu bölgelerin alçak kesimlerinde yayvan yapraklı ormanlar, orta yüksekliklerde karma yapraklı ormanlar, daha yüksek kesimlerde ise iğne yapraklı ormanlar ve alpin çayırlar görülmektedir.

        Bu iklim şartlarının oluşmasında Batı rüzgarları ile sıcak okyanus akıntıları etkili olmaktadır.

        Ilıman Okyanusal İklim Nerelerde Görülür?

        Batı rüzgarları ve okyanuslarda meydana gelen sıcak su akıntılarının etkisi ile ortaya çıkan ılıman okyanusal iklim; orta kuşak adı verilen bölgenin batı kıyılarında görülmektedir. Avrupa kıtasında İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde, Şili’nin güneybatı kıyılarında, Avusturalya’nın güneydoğusu ve Yeni Zelanda’da ılıman okyanusal iklim görülmektedir. Türkiye’de ise ağırlıklı olarak Karadeniz Bölgesi’nde görülen ılıman okyanusal iklime, özellikle Kuzey Anadolu dağlarının Karadeniz’e bakan yamaçlarından rastlamak mümkündür.

        Ilıman Okyanusal İklim Yağış Rejimi

        Ilıman okyanusal iklimin en belirgin özelliklerinden bir tanesi, bu iklim türünde her mevsimin yağışlı geçmesidir. Her mevsimin yağışlı olması sebebiyle, düzenli bir yağış rejimine sahip olan bu iklimde en fazla yağış ise sonbahar aylarından görülmektedir. Ağırlıklı olarak yamaç yağışlarının görüldüğü ılıman okyanusal iklimde yıllık yağış miktarı ise 500 ile 1500 mm seviyesindedir.

        Ilıman Okyanusal İklim Toprak Tipi

        Ilıman okyanusal iklimde egemen olan toprak tipi, kahverengi orman toprağıdır. Geniş yapraklı ormanların altında yer alan bu toprak tipi, koyu bir renge sahip olduğu için bu isimle anılmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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