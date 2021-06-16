"Onunla ikinci klibimi çektiğim için mutluyum"

İlia Özkan: Sera Tokdemir ile ikinci klibimi çektiğim için mutluyum - Magazin haberleri

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İlia Özkan, 'Albaharları' şarkısının klibinde tecrübeli oyuncu Sera Tokdemir ile birlikte kamera karşısında samimi görüntüler sergiledi. Özkan, "Sera başarılı bir oyuncu ve müziğe de yakın bir isim. Onunla ikinci klibimi çektiğim için mutlu ve şanslıyım" diye konuştu.

İlia Özkan'ın, 'Albaharları' şarkısının yönetmenliğini Yasemin Türkmenli, görüntü yönetmenliğini Volkan Aslan üstlendi. Özkan'ın klibi Bakırköy ve Sarıyer Büyük Liman'da çekildi.