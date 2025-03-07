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        Haberler Magazin İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri

        İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Burhan Şeşen, amcası İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili çıkan iddialar üzerine bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 07.03.2025 - 19:47
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        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        Müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen, geçtiğimiz yıl aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. 76 yaşındaki Şeşen’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, dün ortaya atılan bir iddiaya göre; tedavi olanağının kalmadığı öne sürülmüştü.

        Burhan Şeşen

        Müzisyen Burhan Şeşen, amcasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Burhan Şeşen; "Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu ablayla konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok" dedi.

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        #İlhan Şeşen
        #Burhan Şeşen

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