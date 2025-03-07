İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Müzisyen, şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu İlhan Şeşen, geçtiğimiz yıl aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. 76 yaşındaki Şeşen’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, dün ortaya atılan bir iddiaya göre; tedavi olanağının kalmadığı öne sürülmüştü.

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Burhan Şeşen

Müzisyen Burhan Şeşen, amcasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Burhan Şeşen; "Amcam İlhan Şeşen'in eşi Arzu ablayla konuştum. Entübe haberleri kocaman bir yalan. Amca gayet iyi, durumunda olumsuz bir seyir yok" dedi.