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İlhan Şeşen: Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım

İlhan Şeşen, Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde konser verdi

Giriş: 13.05.2023 - 10:07 | Güncelleme: ABONE OL
İlhan Şeşen: Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım - Magazin haberleri
İHA

'Aşk Layık Olanda Kalmalı', 'Sensiz Olmaz', 'Neler Oluyor Bize?', 'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' adlı şarkılarını seslendiren İlhan Şeşen, dinleyenlerine keyifli bir konser akşamı yaşattı.

"BU ŞARKI OLMASAYDI BEN OLMAZDIM"

'Neler Oluyor Bize' parçasının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan İlhan Şeşen, "Bu şarkı olmasaydı ben olmazdım. Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik maksatlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim" diyerek, dinleyenleri gülümsetti.

Konser sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, İlhan Şeşen'e teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

Fotoğraf: İHA

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