"Gençlerin çoğunu dinlemiyorum"

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İlhan Şeşen (73), Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' adlı programa konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Şeşen, yeni dönemde yapılan şarkılar ve müzik sektörüyle ilgili konuştu.

"GENÇLERİN ÇOĞUNU DİNLEMİYORUM"

Ünlü müzisyen, "Çok takip etmiyorum. Sosyal medya nedeniyle o kadar çok yayılıyor ki kulağımıza geliyor. Yeni çıkan gençlerden hiçbirinin şarkısını beğenmiyorum. Sevmiyorum. O çocukların yaptıkları şey müzik. Daha faydalı ne yapsınlar? Onun için şarkısını ben sevmişim, sevmemişim… Çoğunu dinlemiyorum. Hele rap denilen müzikle hiç ilgilenmiyorum. Sözlerini anlamıyorum ki..." ifadelerini kullandı.

Ayrıca albüm müjdesi de veren İlhan Şeşen, "Benim bir plak sözüm daha var. Bir albüm yapacağım." dedi.