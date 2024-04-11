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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: "Ligin boyu kısaldı, her puan değerli" - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: "Ligin boyu kısaldı, her puan değerli"

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, lige bu hafta oynayacakları Antalyaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık ligin boyu kısaldı, her puan değerli. Pazar günü biz de bu puanlar için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:20
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        "Ligin boyu kısaldı, her puan değerli"
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 14 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Antalyaspor’u konuk edecek. Karadeniz ekibi, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, uzun bir periyodun ardından İstanbulspor maçıyla gelen deplasman galibiyetinin kendilerinde moral olduğunu söyleyerek, "İstanbulspor maçının ardından Antalyaspor için antrenmanlarımıza başlamıştık. İlk gün yoğun geçti ve dün oyuncularımıza bir gün bayram izni vermiştik. Bugün de tekrardan Antalyaspor maçı hazırlıklarına yapacağımız antrenmanla devam edeceğiz. Artık son 7 maça geçtik. Antalyaspor gerçekten potansiyel oyunculara sahip, özellikle hücum bölgesinde. Çok tecrübeli bir teknik direktörü olan güçlü bir ekip. Çok iyi hazırlanmamız, yüksek tempoda oynamamız, çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. İstanbulspor maçıyla uzun bir aradan sonra deplasman galibiyeti oldu ve uzun süreden sonra üst üste maç kazandığımız bir periyodu getirdi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Artık ligin boyu kısaldı, her puan değerli. Pazar günü biz de bu puanlar için elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız" diye konuştu.

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