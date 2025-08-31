İlhan Palut: Galatasaray'ı tebrik ederim

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmayı değerlendirdi.

Palut, maçın genelinde ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu ancak bireysel hataların sonuca etki ettiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Duran top golüne kadar Galatasaray'ın bir tane direkten dönen topu var. Oraya kadar hiç pozisyon vermemiştik. Basit ama beklediğimiz, endişe ettiğimiz bir gol yedik. 1-0'dan sonra oyun dengeli gitti. İkinci yarı iyi başlamadık, sonra dengeyi kurduk." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I TEBRİK EDERİM"

Mücadelenin ikinci yarısında yedikleri gollere değinen Palut, "Abdülkerim Bardakcı'nın ofansif zorlamasıyla ikinci golü buldular. Pres ile bulduğumuz gol umut oldu ama yine yemememiz gereken bir gol yedik. Takımın sahada yaptıklarından memnunum. Daha iyisini yapabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ederim." dedi.

"TABLOYA BAKTIĞIMIZDA MUTLU DEĞİLİZ"

Son olarak takımın durumunu değerlendiren deneyimli hoca, "Tabloya baktığımızda mutlu değiliz, inşallah en kısa zamanda iyi bir yere çıkmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.