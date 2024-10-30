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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, kötü bir periyodun ardından 2 galibiyetle biraz nefes aldıklarını söyleyerek, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:16
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        "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, İhlas Haber Ajasnı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada Sivasspor deplasmanının zor bir deplasman olduğunu aktararak iyi bir skor ile maçı bitirmek istediklerini vurguladı.

        "ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

        Süper Lig'de ki çıkışlarının devam etmesini istediklerini vurgulayan Palut, "Kestirmeden söylersem Süper Lig'de her maç zor. Sivasspor deplasmanı da her zaman zordur. İyi ve tehlikeli oyuncuları var. Onun için çok dikkat etmemiz gereken bir maç. Onlar iyi gidiyorlar. Biz de çok kötü bir periyodun ardından 2 galibiyetle biraz olsun nefes aldık ve bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bence çok zor bir maç olacak. Orada gidip iyi oyun oynamak istiyoruz ve inşallah da iyi bir skor almak istiyoruz. Ligde istediğimiz yerlere gelmek için bir seriye ihtiyacımız var ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi Sivasspor'un da çok tehlikeli oyuncuları var. İç sahada bir şekilde skora gidebiliyorlar. İyi sonuçlar alabiliyorlar. Defansif anlamda çok dikkat etmemiz gerekecek. Üretken olmamız gereken bir maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.

        "TARAFTARLARIMIZA, SABIRLARI, DESTEKLERİ VE GÜVENLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Yaşayacakları kötü periyotta bile taraftarın ve camianın kendilerine güvendiği için daha büyük bir sorumluluk hissettiklerini aktaran Palut, "Türk futbolunun genel seyrine baktığınız zaman böyle periyotlar gerçekten kulüpler içerisinde çatlaklar, camialar içerisinde belki büyük tepkilere açık oluyor. Dediğiniz gibi biz bu sorunu kendimiz çözmeye çalıştık. Gerçekten çok büyük baskı görmedik ama zaten şöyle bir durum bizde yok, futbola bakış açımız 'Zaten kimse bize bağırmıyor. O zaman da sorun yok' gibi olaylara yaklaşmıyoruz. Gerçekten büyük sorun var. Büyük sorunlar yaşadığımız bir periyot yaşadık ve bunu aşmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Bir de bunun yanında zaten bu sorunları çözmeye çalışırken, tekrar ayağa kalkmaya çalışırken büyük bir sosyal medya baskısı ve büyük bir tribün baskısı olmadı. Belki etkilenmememiz lazım ama sonuçta insanız. Antrenör olsak bile en azından bununla da savaşmak zorunda kalmadık. Bu büyük bir sorumluluk. Yani bu kadar kötü gitmişken bile insanların desteği sizin zaten var olan sorumluluğunuzu kaplıyor. Gerçekten var gücümüzle bunu toparlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Buradan da sabırları, destekleri ve güvenleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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