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Usta müzisyen İlhan İrem'e veda! İlhan İrem'in vasiyeti yerine getirildi - Magazin Haberleri

İlhan İrem'e veda

Geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden Türk pop müziğinin duayen ismi İlhan İrem, son yolculuğuna uğurlanıyor

30.07.2022 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti.

  • Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçı, perşembe günü akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

  • AKM'DE TÖREN

    İlhan İrem'in naaşı bugün saat 09:00'da hastaneden alınarak, şarkıları eşliğinde 12:00'de Atatürk Kültür Merkezi'ne düzenlenecek olan törene getirildi.

    Dostları ve sevenleri, sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.

  • "GÜLE GÜLE ARKADAŞIM"

    Besteci Ali Kocatepe, AKM'deki törende duygularını şöyle dile getirdi: İlk plajı yayınladığında daha 18 yaşındaydı. 'Boşver Boşver Arkadaş' dedi yer yerinden oynadı. Onu tanıdıkça sevdik, insan olarak, Türkiye'nin genç bir aydını olarak, çok güzel şarkıların bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu olarak. Şarkıların ve kitapların için sana sonsüz teşekkürler İlhan. Dualarımız seninle yolunu ışıklar aydınlatsın, güle güle arkadaşım.

  • "KARDEŞİM GİBİYDİ"

    Müzisyen Coşkun Demir ise, "1980 yılında tanıştım. 40 yıllık dostumdu. Bana müzik sektörünün tüm inceliklerini anlatırdı. Çok güzel anılarımız oldu. Şarkılarını kimseyle paylaşmak istemezdi, evlatları gibiydi ama bana 4 şarkısını verdi. Beni ne kadar sevdiğini anladım. Kardeşim gibiydi." ifadelerini kullandı.

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