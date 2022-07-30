İlhan İrem'e veda

TEOMAN



Sene 1989... İlhan İrem, genç rockçılara kol kanat geriyor. Bir proje oluşturmuş, grupları çağırıyor ve bizleri bir albümde toplayacağını söylüyor. Çok içten biri. Güven Erkin Erkal onun yardımcısı olarak, en az bizler kadar tıfıl o zamanlar. Stüdyoda da Aykut Gürel her şeyi organize edip, bizim gibi kayıt konusunda zırcahil çocukları yönetiyor. Sayelerinde Mirage'ın ilk profesyonel kaydını yapıyoruz, gitaristimiz Tanju'nun 'Winds of Change' adlı şarkısı. (Scorpions'ın – yine o grup – aynı adlı eserinden yıllar önce.) İlhan İrem albümün ismini, bizim şarkının ismi olarak teklif ediyor. Bu albüme çok uyduğunu söylüyor. Gruplar arası toplantıda, başka gruplardan birileri, "Hayır, bizim şarkının ismi de güzel." falan diyorlar. Biraz sonra İlhan İrem beni çağırıyor yanına, kulağıma, "Ben albümün ismini 'Değişim Rüzgarları' koyacağım, kimseye söyleme." diyor.



Fasa Fiso kitabından... Nur içinde yat İlhan İrem.