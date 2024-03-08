Bunun yanı sıra Makedonya, Özbekistan, Sırbistan ve Arnavutluk gibi bazı ülkelerde ise Kadınlar Günü, Anneler Günü ile birlikte kutlanan ortak bir bayramdır. Ayrıca, Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelerde resmi tatil olan bu gün Türkiye'de resmi tatil değildir.