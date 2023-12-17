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        Haberler Spor Diğer Atletizm İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nu üçüncü olarak bitirdi - Diğer Haberleri

        İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nu üçüncü olarak bitirdi

        Milli atlet İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nu üçüncü sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 17:37 Güncelleme: 17.12.2023 - 17:37
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        İlham Tanui Maraton koşusunda üçüncü
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        1500 metrede Türkiye rekorunun sahibi olan Milli atlet İlham Tanui Özbilen, Abu Dabi Maratonu'nu üçüncü sırada tamamladı.

        İlham Tanui Özbilen, Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre ilk kez maraton koştu.

        Milli atlet, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentindeki maratonda 2:10:16 ile üçüncülüğü elde etti.

        Maratonu erkeklerde 2:07:10'luk derecesiyle Amare Hailemicael Samson (Eritre) kazanırken, Leonard Barsoton (Kenya) 2:09:37 ile ikinci sırayı aldı.

        Kadınlarda ise Kenyalı Brigid Kosgei, 2:19:15'lik derecesiyle parkur rekoru kırarak birinci oldu.

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