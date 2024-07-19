Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.167,92 %0,26
        DOLAR 33,0529 %-0,07
        EURO 36,0289 %-0,24
        GRAM ALTIN 2.558,19 %-1,64
        FAİZ 42,04 %-0,21
        GÜMÜŞ GRAM 30,86 %-2,79
        BITCOIN 64.228,00 %0,64
        GBP/TRY 42,7260 %-0,47
        EUR/USD 1,0890 %-0,06
        BRENT 84,95 %-0,19
        ÇEYREK ALTIN 4.182,88 %-1,64
        Haberler Ekonomi Para İletişim kesintisi satış baskısını artırdı - Para Haberleri

        İletişim kesintisi satış baskısını artırdı

        Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısı arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kesinti piyasaları da etkiledi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya genelinde ABD merkezli hava yolu şirketleri başta olmak üzere şirketler, havalimanları, bankalar, bazı medya kuruluşları ve Londra Borsası'nda (LSEG), Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle yaşanan aksaklıklar sonrası küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

        Londra Borsası açıklamasına göre, LSEG'in haber ve veri platformunda, dünya çapında kullanıcı erişimini etkileyen bir kesinti yaşandı.

        Asya ticaret seansı sırasında LSEG, haberlerin platformda yayınlanmasını engelleyen küresel bir teknik sorunla karşılaştı.

        Analistler, artan jeopolitik riskler ve ABD borsalarında teknoloji hisseleriyle başlayan düşüşlerle birlikte CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda satış baskısının arttığını vurguladı.

        REKLAM

        Gelişmelerin ardından söz konusu aksaklığın banka ve finansal hizmetleri etkilemesiyle Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda yatay bir seyir görülüyor.

        Söz konusu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.163, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,8 azalışla 18.208, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.559 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 azalışla 34.338, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 11.110,00 puanda bulunuyor.

        Asya tarafında ise Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,16 azalışla 40.063 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 2.982 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.795 puandan kapattı.

        Öte yandan, New York Borsası'nda vadeli piyasalarda CrowdStrike'ın hisselerinde yüzde 18'i, Microsoft'un hisselerinde yüzde 2'yi aşan düşüşler görüldü.

        Bu arada, Avustralyalı hava yolu firması Qantas'ın hisseleri yüzde 1,6, Tokyo merkezli Japan Airlines'ın hisseleri yüzde 2,4 ve Alman Lufthansa'nın hisseleri yüzde 1,5 değer kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        Dünya genelinde internet sorunu: Peş peşe açıklamalar
        İnternet kesildi, Sky News yayını durdu
        İnternet kesildi, Sky News yayını durdu
        25 ayda 8 skandal!
        25 ayda 8 skandal!
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Bilim insanlarından tıpta çığır açan gelişme! Bu üretim heyecan veriyor
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        Sinemada Deadpool & Wolverine fırtınası
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! 10 derece fazla hissedilecek!
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Tasarruf teklifi Meclis'ten geçti
        Fransız vekiller aşırı sağcı vekilin elini sıkmadı
        Fransız vekiller aşırı sağcı vekilin elini sıkmadı
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        Yüzde 90'ı tamamlandı! İstanbul'un tarihini değiştirecek
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        İstanbul'da dehşet! Döve döve öldürdüler!
        Cilt neden bronzlaşır?
        Cilt neden bronzlaşır?
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Beşiktaş imzayı attırıyor
        Kongrede Hulk Hogan şovu!
        Kongrede Hulk Hogan şovu!
        İstasyon dışında da market açacak
        İstasyon dışında da market açacak
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        "Yatırım için faizin düşmesini bekliyoruz"
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        ATATÜRK’ÜN MAKBUŞ’U
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        Genç eczacı Begüm'ü kaybettik! Feci kaza!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        İşte en değerli 10 Türk futbolcu!
        Pick-up'ını karavana çevirdi
        Pick-up'ını karavana çevirdi
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Eşini bıraktı: Boş ol, boş ol, boş ol!
        Habertürk Anasayfa