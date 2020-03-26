DHA

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabında yer alan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 462 bini geçtiği, 29 bin 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 113 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

DHA'nın haberine göre; açıklamada; ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Türkiye: 2 bin 433 vaka, 59 ölüm, 26 taburcu,

İtalya: 74 bin 386 vaka, 7503 ölüm, 9362 taburcu,

İspanya: 47 bin 611 vaka, 3445 ölüm, 5367 taburcu,

Çin: 81 bin 218 vaka, 3281 ölüm, 73 bin 650 taburcu,

İran: 27 bin 017 vaka, 2 bin 077 ölüm, 9 bin 625 taburcu,

Fransa: 25 bin 233 vaka, 1331 ölüm, 3900 taburcu,

ABD: 64 bin 765 vaka, 910 ölüm, 393 taburcu,

Birleşik Krallık: 8264 vaka, 435 ölüm, 135 taburcu,

Hollanda: 6412 vaka, 356 ölüm, 3 taburcu,

Almanya: 37 bin 323 vaka, 206 ölüm, 3547 taburcu.

ALTUN, KORONAVİRÜSE KARŞI 24 SAATTE ALINAN ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün birçok önlemin yanında vatandaşlarımıza çok boyutlu ve dinamik destek kararları da aldık. Koronavirüsle mücadelemiz kesintisiz sürüyor" diye konuştu.

Altun'un paylaşımında yer alan görselde son 24 saatte alınan tedbirler yer aldı. Buna göre; toplumun pek çok kesimine yönelik ekonomik tedbirler içeren torba teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 24 Mart 2020 tarihi itibariyle toplam 8 ülkeden 11 seferle, 2721 Türk öğrenci yurda getirildi.

KOSGEB ALACAKLARI 3 AY ERTELENECEK

'3'lü Koruma Paketi' kapsamında, KOSGEB alacaklarının 3 ay ertelenmesine, KOSGEB projelerine 4 ay ek süre verilmesine ve koruyucu sağlık ürünleri üretimine 6 milyon liraya kadar destek sağlanmasına karar verildi. Yer altı maden işletmelerine destek verilmesi kararlaştırıldı. Hazine taşınmazlarının ihaleleri Nisan ayı sonuna kadar iptal edildi.

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KALDIRILDI

Tıbbi maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden ücretsiz yaralanmasına karar verildi. Okulların 30 Nisan'a kadar tatil olmasına, uzaktan eğitimin devam etmesine karar verildi. Ekmek ve ekmek çeşitleri satışında ambalaj zorunluluğu getirildi. Ayrıca, pazar ve manav gibi açık alanlarda satışı yasaklandı.