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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'da kiraladığı arazideki yapıların komşuların şikayetiyle yıkıldığı iddiaları aynı mahallede oturan sanatçı Şükriye Tutkun ve yönetmen Yudum Yontan yalanlandı.

Bölge sakinleri bir gazete ve sosyal medyada İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'ta kiraladığı arazideki yapıların komşuların şikayeti üzerine İBB tarafından yıkıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Sanatçı Şükriye Tutkun ile yönetmen Yudum Yontan, iddia edilenin aksine Altun Ailesi'nin mezbelelelik ve tinerci yatağı olan bölgenin mahalleye açıldığını ve tekinsiz bir yer olmaktan kurtulduğunu anlattı.

"TRİLYONLUK VİLLA BÖYLE Mİ OLUR?"

Fahrettin Altun'un kiraladığı yerin hemen yanında oturan türkücü Şükriye Tutkun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gazeteciler beni arıyorlar. Fahrettin Bey'in oturduğu yer olarak trilyonluk yalı, bir villa koymuşlar. Lütfen bakar mısınız Fahrettin Bey'in oturduğu yere" diye tepki gösterdi.

Tutkun mikrofona şöyle konuştu:

"TİNERCİLER BURAYA KAMP KURMUŞTU"

2001 yılından beri bu mahallede yaşıyorum. Burası gerçekten daha önceden mezbelelikti. Burada yalnız yaşıyorum. Yudum Hanım da var, o da yalnız yaşıyor. Biz burada tinercilerin çığlıklarından; polis çağırıyorsun tamam geliyorlar tinercileri çıkarıyorlar, sonra yine buraya kamp kuruyorlar. Nitekim geçtiğimiz senelerde benim evimin yakınında tinerciler yine yangın çıkardı. Şimdi ben bugün Twitter'den baktım bir sürü haberler. Gazeteciler beni arıyorlar. Fahrettin Bey'in oturduğu yer olarak trilyonluk yalı, bir villa koymuşlar. Lütfen bakar mısınız Fahrettin Bey'in oturduğu yere! Gerçekten 50 metre kare oturumlu, 3 katlı. Buradaki evler hep eski Rum evleri, daha büyük ev olamaz.

"KENDİ ÇÖPLERİNİ KENDİLERİ ATIYOR"

Burada da ne yapıldı? Siz de buyrun görüyorsunuz zaten Allah aşkına burada ne yapılmış! Burada oturacak, belki de bizi de çağıracak, oturup mahalleliler olarak çay içeceğiz. 'Fahrettin Bey şunu yapıyor, bunu yapıyor' dedikleri adam Kuzguncuk İlkokulu'na gönderiyor oğlunu. Devletin okuluna gidiyor yani çocuğu. Görüyorum burada, çocuklarıyla selamlaşıyoruz. Kendi çöplerini kendileri atıyor. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki! Yani Fahrettin Bey'in suçu, böyle herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?

"BURASI YALI İSE BENİM OTURDUĞUM YER KÖŞK"

Gazetede çıkan haberlere bir tepki de sanatçı ve yönetmen Yudum Yontan'dan geldi.

Yontan şöyle konuştu:

Ben seviyorum o insanları. Çünkü kedi köpeyi seviyorlar. Burası yalı ise benimki köşk. Benimki 10 kat daha güzel o villadan. Tinerciler vardı orada yatıyorlardı. Sonra gelip polisler götürüyordu. Bence güzel oldu.

"EV ALMAMIŞIZ, KOMŞU ALMIŞIZ"

Sanatçı Şükriye Tutkun'un düşünceleri karşısında memnuniyetini dile getiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ise, sosyal medya hesabından duygularını gizleyemedi.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

Güzel komşum, şahitliğini esirgemediğin için çok teşekkür ederim. İzlediğimde göz yaşlarıma engel olamadım. Bir kere daha şunu gördüm ki ev almamışız, komşu almışız. Allah herkese senin kadar güzel yürekli komşular nasip etsin. Ailecek seni de şarkılarını da çok seviyoruz.

AÇIK İHALE USÜLÜYLE YAPILDI

Öte yandan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, sözkonusu yerin Vakıflar'dan açık ihale usulüyle kiraladığı ve bahse konu arazide yasa dışı bir yapılaşmanın da söz konusu olmadığı belirtildi.

"TAHRİFAT VE TEZVİRATI REDDEDİYORUZ"

İletişim Başkanı Altun’un avukatı Sezgin Tunç tarafından yapılan yazılı açıklamada “Tahrifat ve tezviratı reddediyoruz” denilerek hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.



Açıklamada, “Boğaz’da kaçak var” başlıklı haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında asılsız ve hakikat dışı iddialar ileri sürülmüş, gerçekler tahrif edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"SİYASİ AHLÂKTAN YOKSUNDUR"

Av. Tunç, CHP İstanbul İl Başkanı'nın iddialarına dayanılarak yapılan gazete haberiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilin kiralamış olduğu arsa üzerinde hukuka aykırı bir iş ve işlemi bulunmadığından, belediye ekiplerince ne bir zabıt tutulabilmiş ne de başka bir işlem yapılabilmiştir. Suç duyurusu İhale ilan tarihinin 23.03.2020, ihale tarihinin de 08.04.2020 olduğu ve üstelik ilgili mevzuat uyarınca sözleşme yapma zorunluluğu açık olmasına rağmen, CHP İl Başkanı’nın gerçekdışı, araştırma ve veriye dayanmayan iddia ve açıklamaları siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi İBB yönetimi tarafından yapılan kanunsuz işlemi de savunur niteliktedir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri ve iddiaları yayınlayan gazeteye suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.