31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı bir koronavirüs zirvesi daha gerçekleştirildiğini belirtti.
Virüse karşı mücadelede bütün hükumetin harekete geçtiğini ve bu sorunu başından bu yana büyük bir ciddiyetle ele aldıklarını aktaran Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehiriçi ve şehirlerarası seyahat ve ulaşım da dahil olmak üzere daha sert bazı tedbirler alındığını açıkladığını anımsattı.
AA'nın haberine göre; Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve üretime devam edilmesi gerektiği için ülkede bu yöndeki faaliyetlerin tamamen durdurulmayacağına işaret ettiğini vurguladı.
Erdoğan'ın, Kovid-19'a karşı mücadelede Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldığını duyuran Altun, "Kendisi ve Bakanlar Kurulu, bu bağış kampanyası kapsamında maaşlarını bağışladılar. Cumhurbaşkanımız, iş dünyasına ve maddi olanaklara sahip vatandaşlara da katkıda bulunmaları çağrısı yaptı." ifadelerini kullandı.
Hastanelerin ve sağlık çalışanlarının, benzeri görülmemiş bu tehdit karşısında gerekli ekipmana ve malzemeye sahip olmasını sağlamak için hızla hareket ettiklerini belirten Altun, milyonlarca cerrahi ve N95 tipi maske ile 1 milyondan fazla koruyucu kıyafet ve 181 binden fazla tıbbi gözlük temin ettiklerini aktardı.
Binlerce yatak kapasiteli birçok şehir hastanesinin yakın zamanda kullanıma açıldığını ve bunlara yenilerinin de ekleneceğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:
"Sağlık konusundaki altyapımız, bölgedeki ülkeler arasında en iyilerinden biriydi ve koronavirüs tehdidi karşısında daha da güçlü bir hale getiriliyor. Virüsün yayılmasını önlemek için birtakım sert kararlar aldık. Bu mücadelenin kilit noktası, vatandaşlarımızın bütün tedbirlere uyması olacaktır. Vatandaşlarımız büyük bir itidal örneği sergiliyor ve 'evde kal' çağrılarımıza uyuyorlar. Sosyal medya ve diğer mecralardaki dezenformasyon kampanyaları ve yanlış tavsiyelerle mücadele konusunda da oldukça dikkatliyiz. İnsanları provoke etme ve üzme amaçlı kışkırtıcı ve yanıltıcı paylaşımlarla mücadele ediyoruz. Hükumetimiz, hayati malzemeleri stoklayan ve fahiş fiyat uygulayanları takip ettiği gibi, kamu sağlığını ve güvenlik önlemlerini tehlikeye atmak için dezenformasyon kampanyaları yapan FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin de peşine düşüyor."
Vatandaşların, hükumetin bu sorun karşısında elinden gelen her şeyi yaptığı konusunda müsterih olmalarını isteyen Altun, şöyle devam etti:
"En büyük kazançlarımızdan biri sağlık sistemimiz. Zira sağlıkla ilgili önlemler konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin bazılarından bile önde geliyoruz. Bu sorunun üstesinden gelmek için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda en büyük şansımız milletimiz ve onun sağduyusudur. Bu tehdit konusunda milletimize karşı açık ve şeffaf olduk ve bu şekilde davranmaya da devam edeceğiz."
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