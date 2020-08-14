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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri’nin İsrail’le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir. Filistinlilerin haklarını yok sayan bu adım, başta Filistinliler olmak üzere bölge halklarının vicdanlarında şimdiden mahkum edilmiştir. Söz konusu anlaşma, bölgemizi uzun zamandır esir alan istikrarsızlık dalgasının arkasında yer alanları açıkça ifşa etmiş, Filistin halkının haklı davasını kendi çıkarları için kullananların kimler olduğunu da bir kez daha göstermiştir.” ifadelerine yer verdi.

"Türkiye, Filistin‘de adil bir çözümü desteklemektedir." diyen Altun, "Üçüncü ülkelerin bu meseleyi ipotek altına almaya çalışmasına ve Filistinlilerin varlığını tehdit etmesine, haklarını hiçe saymasına her zaman karşı çıkacağız. BAE’nin bu küstah girişimi, uluslararası kamuoyunun bölgede istediği barış ve uzlaşma fikrine aykırıdır. Adaletsiz ve tarafların rızası alınmadan atılan adımlar bölgemize huzur getirmez. Bölgenin huzur ve refahı için herkes bu tehlikeli işbirliğine gerekli tepkiyi göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineleyen Fahrettin Altun, "Türkiye hiçbir zaman ve hiçbir platformda Filistin’i yalnız bırakmayacaktır. Türkiye, Filistin sorununda adil ve kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi için geçmişte olduğu gibi bugün de samimiyetle çalışacak ve Filistin halkının arkasında durmaya devam edecektir." diye konuştu.