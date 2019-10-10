İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 Balıkesir doğumludur. İlk olarak, küçük yaşlarda Burhaniye Belediye Kent Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi almış ve sonrasında bu tiyatroda oyunculuk yapamaya başlayan başarılı oyuncu, ortaokul döneminde iken Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra ise Müjdat Gezen sanat merkezinde tiyatro eğitimine devam etmiştir.

Fransızca ve Almancayı çok iyi bilen güzel ve başarılı oyuncu İlayda Çevik, ilk profesyonel tiyatro performansını da, Çocuk Bahçesi isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda Duru Tiyatrosunda oyunculuk eğitimine devam etmiş, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girmiş ve mezun olmuştur. İlayda Çevik, ilk kamera karşısına ise 2013 yılında Karagül isimli dizi filmi ile çıkmış ve Türk televizyon seyircisi tarafından büyük bir beğeni kazanmıştır.

İlayda Çevik, Karagül dizisinin hayatında kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ve kariyer basamaklarına tırmanmak adına bir fırsat olduğunu dile getirmiş ayrıca böyle bir fırsatın hayatta her zaman insanın karşısına çıkmayacağını belirten oyuncu bu durumu çok iyi değerlendirmiştir. İlayda Çevik, Karagül dizisi ile birlikte hem hayata hem oyunculuğa dair birçok şey öğrenmiş olduğunu ifade ederek, bu dizi ile birlikte izleyici tarafından da tanımayı başarmıştır. İlayda Çevik ilk kamera önü olan oyunculuğuna rağmen dizide Maya karakterini üstün bir performans ile canlandırmayı başarmıştır. İlayda Çevik, dizide Ece Uslu, Mert Yazıcıoğlu, Şerif Sezer, Sevda Erginci gibi usta isimlerle birlikte yer almıştır.

İlayda Çevik sinema filmine ise 2015 yılında ‘Kızım İçin’ adlı sinema filminde, Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek ile birlikte rol alarak adım atmıştır.

172 cm boyunda 55 kg ağırlığındadır. Mavi gözlü olan oyuncu oğlak burcudur. Menajeri Berna Türkkan’ın sayesinde televizyon dünyasına ve kamera önünde oynamaya adım atan İlayda Çevik oyuncu olmasında ailesinin desteğini her zaman yanında hissetmiştir. Oyunculuğun dipsiz bir kuyu olduğunu düşünen İlayda Çevik her gün yeni bir şeyler öğrendiğini dile getirmiştir.

İlayda Çevik, Karagül dizisinden sonra Algı Eke, Uğur Güneş ve Hande Saral'ın rol aldığı ve Kanal D ekranlarında yayınlanan İsimsizler isimli dizide Yıldız karakterini canlandırmıştır. Ardından Savaşçı dizisinde konuk oyuncu olarak kısa bir rol üstlenen İlayda Çevik’in son projesi Sen Anlat Karadeniz olmuştur.

Bu dizide İlayda Çevik’in hayat verdiği ve Kalelilerin ikizleri olan Yangaz Fatih’in de dikkatini çeken Berrak karakterini canlandırmıştır. Fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz’ de Nefes ve Berrak kader arkadaşı olacaktır. Fakat başlarda Berrak’ın gerçek yüzü çok farklıdır. Berrak aslında Nefes ’in yanına Dizinin kötü karakteri ve Nefes' e zulüm eden Vedat Sayar tarafından yerleştirilmiş bir ajandır. Dizide Vicdansız bir kadın olmak zorunda bırakılan Berrak Nefes ’in her hareketini takip ederek Vedat Sayar' a bilgi vermek için Nefes ’in yanına yerleştirilmiştir. Vedat Sayar, Nefes ’in vicdanlı ve merhametli olduğunu bildiği için Berrak’ı yanına sorgusuzca alacağından ve güveneceğinden emindir.

2017 yılında rol aldığı Savaşçı Dizisinde rol arkadaşı Alican Albayrak ile aşka yelken Açan güzel oyuncu İlayda Çevik’in hayatında şu an kimse yok.

Rol Aldığı Dizi Filmler

Sen Anlat Karadeniz (2018-Berrak)

Savaşçı (2017-Türkmen Kızı Gül Ayşe-Konuk Oyuncu)

İsimsizler (2017-Yıldız)

Karagül (2013-Maya Şam Verdi)

Rol Aldığı Sinema Filmleri