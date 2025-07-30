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        Haberler Magazin İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den aşk dolu Alaçatı paylaşımı - Magazin haberleri

        İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den aşk dolu Alaçatı paylaşımı

        Birliktelikleriyle dikkat çeken İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Alaçatı tatilinden romantik bir fotoğraf paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 30.07.2025 - 20:20
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        Aşk dolu Alaçatı paylaşımı
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        Ünlü oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in bir süredir birlikte olduğu biliniyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından aşk dolu karelerini paylaşan çiftten yeni bir paylaşım daha geldi.

        Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la birlikte Alaçatı'da çıktıkları tatilden bir fotoğrafı yayımladı. Engin, romantik kareye; "Benim dünyam" notunu ekleyerek duygularını ifade etti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ilayda alişan
        #oğulcan engin

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