İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'den aşk dolu Alaçatı paylaşımı

Ünlü oyuncu İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in bir süredir birlikte olduğu biliniyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından aşk dolu karelerini paylaşan çiftten yeni bir paylaşım daha geldi.

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Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'la birlikte Alaçatı'da çıktıkları tatilden bir fotoğrafı yayımladı. Engin, romantik kareye; "Benim dünyam" notunu ekleyerek duygularını ifade etti.

Fotoğraflar: Instagram