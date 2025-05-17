İlayda Alişan sezonu Bodrum'da açtı
İlayda Alişan, yaz sezonunu açtı. Bodrum'a giden oyuncu, deniz kenarında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı
Giriş: 17.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:55
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Uzun süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le aşk yaşayan İlayda Alişan, yaz sezonunu açtı.
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Tatil için Bodrum'a gitmeyi tercih eden ünlü isim, sahil kenarında objektif karşısına geçti.
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Oyuncu, verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.
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