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        Haberler Magazin İlayda Alişan sezonu Bodrum'da açtı - Magazin haberleri

        İlayda Alişan sezonu Bodrum'da açtı

        İlayda Alişan, yaz sezonunu açtı. Bodrum'a giden oyuncu, deniz kenarında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:55
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          Uzun süredir Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin'le aşk yaşayan İlayda Alişan, yaz sezonunu açtı.

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          Tatil için Bodrum'a gitmeyi tercih eden ünlü isim, sahil kenarında objektif karşısına geçti.

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          Oyuncu, verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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