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        Haberler Magazin İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde - Magazin haberleri

        İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde

        Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, İtalya'da tatil yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:39
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          İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.

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          Çift, tatillerinden renkli kesitleri sosyal medya sayfalarından paylaştı.

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          Âşıklar, Coldplay'in konserine de gitti.

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          İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, romantik pozlarını da yayımladı.

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          İlayda Alişan fotoğraflara, "Coldplay, dondurma ve biraz daha Roma" notunu düştü.

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