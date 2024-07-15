İlayda Alişan ile Oğulcan Engin tatilde
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, İtalya'da tatil yapıyor
Giriş: 15.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:39
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İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.
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Çift, tatillerinden renkli kesitleri sosyal medya sayfalarından paylaştı.
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Âşıklar, Coldplay'in konserine de gitti.
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İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, romantik pozlarını da yayımladı.
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İlayda Alişan fotoğraflara, "Coldplay, dondurma ve biraz daha Roma" notunu düştü.
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