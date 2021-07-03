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İlayda Akdoğan'ın Fethiye tatili - Magazin haberleri

İlayda Akdoğan'ın Fethiye tatili

Oyuncu İlayda Akdoğan, iki yıldır aşk yaşadığı İranlı basketbolcu Roham Kabir ile Fethiye'de tatil yapıyor. Bikinisiyle objektif karşısında verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Akdoğan'ın fotoğraflarına beğeni yağdı

03.07.2021 - 18:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • İlayda Akdoğan, sevgilisi Roham Kabir ile birlikte soluğu Fethiye'de aldı. Kabir ile baş başa tatil yapan Akdoğan, gün içinde bol bol denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

  • 22 yaşındaki oyuncu, çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

  • BİKİNİLİ POZ

    Instagram'da 1.1 milyon takipçisi bulunan İlayda Akdoğan'ın bikinili pozları, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

  • "HİÇBİR KELİME SENİ NE KADAR SEVDİĞİMİ AÇIKLAYAMAZ"

    Öte yandan Akdoğan, geçtiğimiz mayıs ayında İranlı basketbolcu Roham Kabir ile ilişkilerinin ikinci yıl dönümlerini kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan ünlü oyuncu, paylaşımında, "İkinci yıl dönümümüze şerefe... Hiçbir kelime seni ne kadar sevdiğimi açıklayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

  • "SENİ HER GÜN DAHA ÇOK SEVİYORUM"

    Roham Kabir ise Akdoğan ile verdiği poza, "Seni her gün daha çok seviyorum" notunu düşmüştü.

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