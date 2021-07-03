"ERKENDEN GERİ GELSEYDİN!"

22 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

Bir buçuk hafta kalmayı düşünüyordum ki, geri dönemeyeceğimi anlayınca kadar... Bazı kişiler 'Nasıl tahmin edemedin sınırın kapanacağını? Erkenden geri gelseydin' diye mesaj atmış.

Biz Tahran'da değiliz. Tahran'a 7-8 saat uzaklıkta, Gürgan'dayız. Koronavirüsün burada olduğu biliyordum ama açıkçası virüsten çok korkmuyordum. 'Olursa da geçer, iyileşirim' diye düşünüyordum. Yaşıtlarımın çok kötü etkilenmediğini öğrendim.