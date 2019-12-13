İlay Erkök – Yaren Şadoğlu kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü merak ile beklenen Hercai dizisinde, Yaren Şadoğlu karakterini canlandıran ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken İlay Erkök hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

1 Ekim 1993 (26 Yaşında) yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Manisalı olan İlay Erkök halen hayatını İstanbul'da sürdürmektedir. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan oyuncu İlay Erkök, İstanbul Üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümünde eğitim almaya başlamıştır. Daha sonra bölümü başarıyla tamamladıktan sonra aktif olarak oyunculuk hayatına adım atan İlay Erkök 26 yaşındadır ve terazi burcudur.

Ekranların genç isimlerinden biri olan İlay Ergök’ün televizyon dünyasına ilk adım atışı 2013 yılında Güneşi Beklerken adlı televizyon dizisi ile olmuştur. Dizide Kerem Bürsin, Emre Kınay ve Hande Doğandemir gibi başarılı ve ünlü isimlerle beraber rol almıştır. Demet karakterinin gençliğini canlandırmış ve bundan sonra dizinin bitmesi ile birlikte İngiltere'ye giderek burada Royal Conservatoire of Scotland’ da oyunculuk eğitimi almıştır. İngiltere dönüşünden sonra Tolga Çevik’in asistanı olarak çalışmaya başlayan İlay Erkök; aynı zamanda bazı sahnelerde Tolga Çevik'le yer almıştır.

Bundan sonra ki kariyerini dizi odaklı olarak sürdüren İlay Erkök 2015 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Can Yaman, Açelya Topaloğlu ve benzeri gibi isimlerin paylaştığı İnadına Aşk dizisinin kadrosunda yer almaya hak kazanmış ve damla karakterini canlandırmıştır.

Bu dizide de başarılı bir şekilde oynamıştır. 2016 yılında Hayatımın Aşkı dizisi ile Sezen karakterini canlandırmış ve yine başarılı bir şekilde rolünün hakkını vermiştir. Yine 2016 yılında Çetin Ceviz 2 isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda Ayça Erturan, Fırat Tanış, Beyti Engin, Ayhan Taş, Deniz Özerman, Zeynep Kankonde, Ömer Faruk Yardımcı gibi oyuncularla birlikte rol alarak bu filmde Ayşen karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında ikinci sinema filmi olan İlk Öpücük adlı sinema filminde de yer almıştır. Ardından yine 2017 yılında Seni Gidi Seni isimli bir sinema filminde daha rol almış ve bu filmde Ahmet Kayakesen, Arzu Oruç, Burak Satıbol, Ayhan Taş, Turgay Tanülkü gibi oyuncular ile birlikte Elif karakterine can vermiştir.

Güzel oyuncu İlay Erkök son olarak ise ATV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu, Tansu Taşanlar, Oya Unustası, Gülçin Hatıhan, Ebrar Alya Demirbilek gibi usta isimlerinde bulunduğu Hercai dizisinde rol almış ve bu dizide Yaren karakterini canlandırmaktadır.

Hercai dizisinde Yaren karakteri amcasının kızı Reyhanı Kıskanan, huysuz, kimse ile geçinemeyen tek dedesinin sevdiği bir karakteri canlandırıyor. Yaren Reyhana olan kininde onun onu alt etmek için elinden gelen her kötülüğü yapabilecek karaktere sahip bir kız.

Gerek güzelliği gerekse de fiziği ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun boyu 1,70 cm, kilosu 55 kg ve burcu ise Akreptir. Genç ve güzel oyuncu İlay Erkök bir dönem, kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı Keremcem ile bir süre aşk yaşamış ve ayrılmışlardı. Şu sıralar güzel oyuncunun özel hayatını paylaştığı bir sevgilisi yok.

İlay Erkök’ün Rol Aldığı Diziler Ve Filmler: