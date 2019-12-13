İlay Erkök – Yaren Şadoğlu kimdir?

13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümü merak ile beklenen Hercai dizisinde, Yaren Şadoğlu karakterini canlandıran ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken İlay Erkök hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde sizler için derledik.
1 Ekim 1993 (26 Yaşında) yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Manisalı olan İlay Erkök halen hayatını İstanbul'da sürdürmektedir. İlk, Orta ve Lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan oyuncu İlay Erkök, İstanbul Üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümünde eğitim almaya başlamıştır. Daha sonra bölümü başarıyla tamamladıktan sonra aktif olarak oyunculuk hayatına adım atan İlay Erkök 26 yaşındadır ve terazi burcudur.
Ekranların genç isimlerinden biri olan İlay Ergök’ün televizyon dünyasına ilk adım atışı 2013 yılında Güneşi Beklerken adlı televizyon dizisi ile olmuştur. Dizide Kerem Bürsin, Emre Kınay ve Hande Doğandemir gibi başarılı ve ünlü isimlerle beraber rol almıştır. Demet karakterinin gençliğini canlandırmış ve bundan sonra dizinin bitmesi ile birlikte İngiltere'ye giderek burada Royal Conservatoire of Scotland’ da oyunculuk eğitimi almıştır. İngiltere dönüşünden sonra Tolga Çevik’in asistanı olarak çalışmaya başlayan İlay Erkök; aynı zamanda bazı sahnelerde Tolga Çevik'le yer almıştır.
Bundan sonra ki kariyerini dizi odaklı olarak sürdüren İlay Erkök 2015 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Can Yaman, Açelya Topaloğlu ve benzeri gibi isimlerin paylaştığı İnadına Aşk dizisinin kadrosunda yer almaya hak kazanmış ve damla karakterini canlandırmıştır.
Bu dizide de başarılı bir şekilde oynamıştır. 2016 yılında Hayatımın Aşkı dizisi ile Sezen karakterini canlandırmış ve yine başarılı bir şekilde rolünün hakkını vermiştir. Yine 2016 yılında Çetin Ceviz 2 isimli sinema filminin oyuncu kadrosunda Ayça Erturan, Fırat Tanış, Beyti Engin, Ayhan Taş, Deniz Özerman, Zeynep Kankonde, Ömer Faruk Yardımcı gibi oyuncularla birlikte rol alarak bu filmde Ayşen karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında ikinci sinema filmi olan İlk Öpücük adlı sinema filminde de yer almıştır. Ardından yine 2017 yılında Seni Gidi Seni isimli bir sinema filminde daha rol almış ve bu filmde Ahmet Kayakesen, Arzu Oruç, Burak Satıbol, Ayhan Taş, Turgay Tanülkü gibi oyuncular ile birlikte Elif karakterine can vermiştir.
Güzel oyuncu İlay Erkök son olarak ise ATV ekranlarında yayınlanan ve kadrosunda Akın Akınözü, Ebru Şahin, Macit Sonkan, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Gülçin Santırcıoğlu, Tansu Taşanlar, Oya Unustası, Gülçin Hatıhan, Ebrar Alya Demirbilek gibi usta isimlerinde bulunduğu Hercai dizisinde rol almış ve bu dizide Yaren karakterini canlandırmaktadır.
Hercai dizisinde Yaren karakteri amcasının kızı Reyhanı Kıskanan, huysuz, kimse ile geçinemeyen tek dedesinin sevdiği bir karakteri canlandırıyor. Yaren Reyhana olan kininde onun onu alt etmek için elinden gelen her kötülüğü yapabilecek karaktere sahip bir kız.
Gerek güzelliği gerekse de fiziği ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncunun boyu 1,70 cm, kilosu 55 kg ve burcu ise Akreptir. Genç ve güzel oyuncu İlay Erkök bir dönem, kendisi gibi oyuncu ve şarkıcı Keremcem ile bir süre aşk yaşamış ve ayrılmışlardı. Şu sıralar güzel oyuncunun özel hayatını paylaştığı bir sevgilisi yok.
İlay Erkök’ün Rol Aldığı Diziler Ve Filmler:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!